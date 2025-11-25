Confidencial Noticias
Colombia cerró el segundo día de competencias como líder del medallero en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, gracias a una sobresaliente actuación en múltiples disciplinas que dejó un balance lleno de oros y podios para la delegación nacional.
En el levantamiento de pesas, las figuras olímpicas Yeison López y Mari Leivis Sánchez se proclamaron campeones bolivarianos absolutos, acompañados por los títulos de Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez. La jornada dejó para el país ocho oros, tres platas y un bronce en esta disciplina.
El BMX Freestyle también brilló para Colombia en el Complejo Costa Verde. Queen Saray Villegas y Luis Rincón alcanzaron el oro, mientras que Sebastián Cuéllar se quedó con la plata y Lizsurley Villegas obtuvo el bronce, cerrando una exitosa participación nacional.
En la piscina del Centro Acuático, la bandera tricolor dominó con cuatro oros, cinco platas y tres bronces. Los triunfos dorados fueron logrados por Anthony Rincón, Laura Melo, Jasmin Pistelli y los relevos 4×100 metros combinado en ambas ramas.
El squash aportó más alegrías con el oro de Laura Tovar en individuales, además de las platas obtenidas por Lucía Bautista y Ronald Palomino en sus respectivas categorías.
En tiro deportivo, Juana Rueda revalidó su título bolivariano al ganar la pistola de aire con 236.9 puntos. En rifle de aire masculino por equipos, Carlos Hernández, Iván López y Pedro Velasco lograron el bronce.
El esgrimista olímpico John Édison Rodríguez volvió a brillar al quedarse con el oro en espada individual masculina en el Coliseo de Esgrima de la Videna.
En los E-Sports, Colombia cerró su participación con la medalla de plata en Dota 2, conquistada por Andrés Robayo, Juan David Sandoval, Nicolás Aldana, Leonardo Arturo Sáenz y Juan David Quintero. Además, Ángel Felipe García obtuvo el bronce en eFootball.
Durante la penúltima jornada de lucha, el equipo nacional sumó tres bronces gracias a Andrea González (57 kg), Katherine Rentería (62 kg) y Tatiana Rentería (76 kg), completando un total de seis medallas en la disciplina: una de oro, dos de plata y tres de bronce.
La arquería también tuvo presencia destacada, con múltiples deportistas avanzando a semifinales en recurvo y compuesto: Jorge Enríquez, Santiago Arcila, Isabella Forero, María Sepúlveda, Daniel Muñoz, Pablo Gómez, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez.
Finalmente, en vela, tras dos regatas iniciales, Simón Gómez se ubica parcialmente segundo en sunfish con cuatro puntos, seguido por Esteban Echavarría en la séptima posición con 15. En Ilca 7, Andrey Quintero marcha tercero con siete unidades.
Con estos resultados, Colombia consolida su liderazgo y fortalece sus aspiraciones en la recta inicial de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.
OROS
Ciclismo – BMX Freestyle
Queen Saray Villegas – Park Mujeres
Luis Rincón – Park Hombres
Tiro Deportivo
Juana Rueda – Pistola de Aire 10 m (Individual Femenina)
Levantamiento de Pesas
Yeison López – 88 kg Masculino, Arranque
Yenny Sinisterra – 63 kg Femenino, Arranque
Julieth Rodríguez – 69 kg Femenino, Arranque
Yeison López – 88 kg Masculino, Envión (RP)
Yenny Sinisterra – 63 kg Femenino, Envión
Julieth Rodríguez – 69 kg Femenino, Envión
Mari Leivis Sánchez – 77 kg Femenino, Arranque
Mari Leivis Sánchez – 77 kg Femenino, Envión
Esgrima
John Rodríguez – Espada Individual Masculina
Natación – Carreras
Laura Melo – 400 m Combinado Femenino
Jasmin Pistelli – 100 m Espalda Femenino
Anthony Rincón – 100 m Espalda Masculino (RJB)
Colombia – Relevo 4×100 Combinado Femenino
Colombia – Relevo 4×100 Combinado Masculino
Squash
Laura Viviana Tovar – Individual Femenino
PLATAS
Ciclismo – BMX Freestyle
Sebastián Cuéllar – Park Hombres
Levantamiento de Pesas
Juan Camilo Martínez – 79 kg Masculino, Arranque
Juan Camilo Martínez – 79 kg Masculino, Envión
Luis Miguel Quiñones – 94 kg Masculino, Envión
Natación – Carreras
Tiffany Murillo – 200 m Libre Femenino
Sebastián Camacho – 200 m Libre Masculino
Squash
Lucía Bautista – Individual Femenino
Ronald Palomino – Individual Masculino
E-sports
Colombia – Dota 2 Equipos Masculinos
BRONCES
Ciclismo – BMX Freestyle
Lizsurley Villegas – Park Mujeres
Tiro Deportivo
Colombia – Rifle de Aire 10 m Equipos (1831)
Levantamiento de Pesas
Luis Miguel Quiñones – 94 kg Masculino, Arranque
Natación – Carreras
Mariana Cabezas – 400 m Combinado Femenino
Santiago Arteaga – 200 m Libre Masculino
Frank Solano – 50 m Mariposa Masculino
Lucha – Libre Femenina
Katherine Rentería – 62 kg
Tatiana Rentería – 76 kg
Andrea González – 57 kg
E-sports
Ángel Felipe García – E-Football Individual Masculino