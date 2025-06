La Selección Colombia Femenina Sub-16 se alista para afrontar los cuartos de final de la FIBA AmeriCup, este viernes 20 de junio en Irapuato, México, donde se medirá ante Argentina a las 6:30 p.m. (hora local).

El conjunto colombiano llega a esta fase tras finalizar en la tercera posición del Grupo B, con un balance de una victoria y dos derrotas. En su último compromiso de la fase de grupos, enfrentó al equipo anfitrión, México, en un duelo reñido que culminó 39-45 a favor del cuadro local.

Colombia comenzó con fuerza, imponiéndose en el primer cuarto con un marcador de 16-8. Sin embargo, México reaccionó en el segundo y tercer periodo, con parciales de 7-14 y 3-12 respectivamente, lo que les permitió tomar la delantera. En el último cuarto, las colombianas buscaron la remontada con un parcial de 13-11, pero no fue suficiente para revertir el marcador global.

Con este resultado, Canadá se quedó con el primer lugar del grupo al cerrar invicto, seguido por México con dos victorias. Colombia aseguró el tercer lugar, mientras que Panamá no logró sumar triunfos.

En los cuartos de final, además del enfrentamiento entre Colombia y Argentina —segundo del Grupo A con dos victorias y una derrota—, los otros duelos serán: Estados Unidos vs. Panamá, Canadá vs. Puerto Rico y México vs. Venezuela.

La Selección Colombia buscará una victoria que le permita avanzar a las semifinales y seguir soñando con una destacada participación en el certamen continental.

