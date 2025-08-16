La delegación colombiana cerró una destacada participación en la sexta jornada de los II Juegos Panamericanos Junior, reafirmando su posición en el segundo lugar del medallero general con 18 preseas doradas, 12 de plata y 18 de bronce. Solo Brasil supera a Colombia en la tabla, mientras que Estados Unidos ocupa la tercera casilla.

La gran figura del día fue el ciclismo de pista, que tuvo una actuación perfecta en el velódromo del Parque Olímpico bajo la dirección de John Jaime González, adjudicándose las cuatro medallas de oro en disputa. En el keirin femenino, Stefany Cuadrado se llevó el oro y, con ello, aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La plata fue para su compatriota Marianis Salazar, y el bronce quedó en manos de Makaira Wallace (Trinidad y Tobago).

Luciana Osorio y Natalia Garzón se consagraron campeonas en la madison femenina con 57 puntos, por delante de Chile (49) y Venezuela (22). En la rama masculina, Nicolás Olivera también brilló al imponerse en el keirin y sellar su boleto a Lima 2027, mientras que Miguel Ángel Marín y Jerónimo Calderón conquistaron el oro en la madison con una actuación dominante que sumó 85 puntos, superando ampliamente a México (57) y Brasil (19).

En taekwondo, Ángel Sánchez aportó un bronce en la categoría de -68 kg tras vencer al paraguayo Juan Daniel Gaona con parciales de 10–4 y 13–3. El oro fue para Cristian Oliveros (Chile), la plata para Michael Rodríguez (Estados Unidos) y el segundo bronce para Martín López (Uruguay). Por su parte, Danna Ramírez (-49 kg) y Daniel Ramírez (-58 kg) finalizaron en la séptima posición.

El squash colombiano también dio buenas noticias al asegurar su presencia en semifinales por equipos en ambas ramas. El equipo femenino, integrado por Luciana Martínez, Ana Quijano y Camila Sabogal, venció 2–1 a Perú en octavos de final y 2–1 a Brasil en cuartos. En la rama masculina, Juan José Torres, Juan Irisarri y José Santamaría superaron 2–0 a Barbados y se medirán mañana a México por el pase a la final. Estos resultados se suman al oro previamente conseguido por Torres e Irisarri en dobles masculino y al bronce en dobles femenino (Quijano–Sabogal).

En el tenis, Valentina Mediorreal alcanzó la final del torneo individual femenino tras derrotar a la argentina Candela Vásquez en sets corridos (7–6, 6–1), resultado que también le garantiza un lugar en Lima 2027. Además, junto a Juan Miguel Bolívar, avanzó a la final del dobles mixto tras vencer a la dupla paraguaya compuesta por Catalina Delmas y Alex Núñez (7–5, 7–6). Ambos títulos se definirán este sábado en el Complejo de Tenis.

Con una jornada redonda en distintas disciplinas, Colombia continúa consolidando su protagonismo continental en esta cita juvenil, que no solo entrega medallas, sino también pasajes a los Juegos Panamericanos de 2027.

Medallas de Colombia — Jornada 6

Oro:

Ciclismo de pista – Keirin femenino: Stefany Cuadrado (cupo a Lima 2027)

Ciclismo de pista – Madison femenino: Luciana Osorio / Natalia Garzón — 57 pts

Ciclismo de pista – Keirin masculino: Nicolás Olivera (cupo a Lima 2027)

Ciclismo de pista – Madison masculino: Miguel Ángel Marín / Jerónimo Calderón — 85 pts

Plata:

Ciclismo de pista – Keirin femenino: Marianis Salazar

Taekwondo – Kyorugui -68 kg: Ángel Sánchez