Con un balance de una medalla de plata y tres de bronce, la delegación colombiana cerró con éxito su participación en el Campeonato Sudamericano de Cross Country, realizado el pasado sábado 8 de noviembre en el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, en Facatativá. El evento reunió a atletas de toda la región en un exigente circuito de dos kilómetros, donde se disputaron las pruebas correspondientes a las categorías Mayores, U-20, U-18 y el relevo mixto 4×2.000.

En la categoría U-20 masculina, Jesús David Amador fue el colombiano más destacado al conquistar la medalla de plata en la prueba de ocho kilómetros, registrando un tiempo de 27:51. El oro fue para el peruano Edwar Márquez, quien se impuso con 26:49, mientras que su compatriota Hugo Sullca completó el podio con 28:11, en una competencia marcada por el ritmo fuerte y el terreno exigente del circuito cundinamarqués.

Por su parte, en la categoría U-20 femenina, Erika Tatiana Torres logró subirse al podio al obtener la medalla de bronce con un tiempo de 25:44 en los seis kilómetros de recorrido. La atleta nacional fue superada por las representantes peruanas Ytala Canchanya (25:25) e Hilda Huaman (25:34), quienes dominaron de principio a fin la competencia. En la U-18 femenina, María Alejandra Ramírez también aportó al medallero con un bronce tras completar los cuatro kilómetros en 17:06, en una prueba liderada por las peruanas Sherly Jallo y Zulema Ccalo.

Finalmente, el equipo colombiano conformado por Rubén Barbosa, Leidy Tatiana Rivera, Rolando Gabriel Ortiz y Karol Luna se adjudicó la medalla de bronce en el relevo mixto 4×2.000, al detener el cronómetro en 28:17. El conjunto peruano se llevó la victoria con un registro de 25:43, seguido por Brasil, que ocupó la segunda posición con 26:35. Con estos resultados, Colombia cerró una destacada participación en el certamen continental, confirmando su proyección en las pruebas de fondo y cross country de la región.