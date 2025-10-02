Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Luciana Pinedo, Juliana Girón y Miguel Tovar, obtuvieron medalla de oro, junto a María Giraldo, quien se quedó con el bronce en el Sudamericano de Deportes Acuáticos que se disputa en Río de Janeiro.

Miguel Tovar cerró la jornada con otro oro al consagrarse campeón del Grupo A en el trampolín 1 metro gracias a un registro de 376.30, siendo los locales Gabriel Perdigão (342.75) y Víctor Molin (338.15), quienes lo acompañaron en el podio.

Hasta el momento, Colombia registra ocho preseas en la modalidad de clavados, siendo siete de oro y una de bronce.

Pasando a la actividad el polo acuático, en la rama femenina, el seleccionado colombiano superó 19 – 5 a Chile, consiguiendo su primera victoria en el certamen. Por su parte, el equipo masculino cayó en su tercer partido por 9 – 13 ante Argentina. Cabe resaltar que los dos conjuntos disputarán las semifinales del sudamericano.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
Siga leyendo

¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
Siga leyendo

El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Siga leyendo

Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…
Siga leyendo

Condenan a Diego Cadena por presentar falsos testigos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal. “Condenar a…
Siga leyendo