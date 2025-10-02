Luciana Pinedo, Juliana Girón y Miguel Tovar, obtuvieron medalla de oro, junto a María Giraldo, quien se quedó con el bronce en el Sudamericano de Deportes Acuáticos que se disputa en Río de Janeiro.

Miguel Tovar cerró la jornada con otro oro al consagrarse campeón del Grupo A en el trampolín 1 metro gracias a un registro de 376.30, siendo los locales Gabriel Perdigão (342.75) y Víctor Molin (338.15), quienes lo acompañaron en el podio.

Hasta el momento, Colombia registra ocho preseas en la modalidad de clavados, siendo siete de oro y una de bronce.

Pasando a la actividad el polo acuático, en la rama femenina, el seleccionado colombiano superó 19 – 5 a Chile, consiguiendo su primera victoria en el certamen. Por su parte, el equipo masculino cayó en su tercer partido por 9 – 13 ante Argentina. Cabe resaltar que los dos conjuntos disputarán las semifinales del sudamericano.