El equipo colombiano de levantamiento de pesas cerró con broche de oro su participación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al consolidarse como la máxima potencia de la disciplina en el continente. Con un total de cinco medallas de oro y una de plata, Colombia se ubicó en lo más alto del medallero general, reafirmando su dominio regional en esta exigente modalidad.

El cierre de la competencia fue electrizante, con actuaciones destacadas que dejaron huella. En la categoría +98 kg masculina, Jhon Mario Martínez Robledo protagonizó una de las finales más emocionantes del certamen. El colombiano se colgó la medalla de oro tras levantar un total de 357 kilogramos, apenas un kilo más que su más cercano rival, el argentino Joaquín Eluney Mesa, quien se quedó con la plata. El brasileño Izaias Silva también totalizó 356 kg, pero fue relegado al bronce tras el criterio de desempate técnico. Además del título, Martínez aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la rama femenina, la también colombiana Yairan Sofía Tysforod Rivas brilló en la categoría +77 kg al levantar un total de 248 kilogramos (113 kg en arranque y 135 kg en envión), con lo que se adjudicó el oro y el boleto directo a los Panamericanos de Mayores en Lima. La mexicana Mayrin Hernández se quedó con la plata con 236 kg, y el bronce fue para la dominicana Perqui Francis, quien levantó 220 kg.

El equipo colombiano cerró su participación en Asunción con una cosecha histórica:

Oros: José Eber González (65 kg masculino), Jhon Mario Martínez (+98 kg masculino), Gelen Yulieth Torres (58 kg femenino), María Fernanda Mena (77 kg femenino) y Yairan Sofía Tysforod (+77 kg femenino).
Plata: Hainner Stuart Córdoba (88 kg masculino).

Nota recomendada: Colombia vivió un miércoles dorado en los Juegos Panamericanos de Asunción

Con este balance, Colombia ratificó su hegemonía en la halterofilia continental juvenil, superando a Venezuela y Ecuador en el medallero de la disciplina, y confirmando a una nueva generación de levantadores que ya comienza a proyectarse hacia los grandes escenarios del ciclo olímpico.

Confidencial Noticias

[email protected]
