Foto: Comité Olímpico Colombiano

Mateo Carmona y Carlos Ramírez se destacaron en el Campeonato Iberoamericano y el cierre de la Copa Latinoamericana de BMX Racing el pasado fin de semana en la pista olímpica de BMX Racing del Parque Deodoro Radical de Río de Janeiro, Brasil.

La jornada del sábado 25 de octubre acogió el primer certamen, de la quinta etapa de la Copa Latinoamericana, evento que también contó como el primer Campeonato Iberoamericano.

n la rama masculina élite de dicha competencia, Mateo Carmona y Carlos Ramírez obtuvieron el primer y segundo lugar para nuestro país, siendo el tercer puesto para argentino Gonzalo Molina.

Por su parte, Marian Fernanda Verano lideró la categoría junior femenina, mientras que, en la masculina, Fabián Camilo Sánchez fue subcampeón y en la sub-23 femenina Luisa Fernanda Moreno también obtuvo el segundo lugar.

También se realizó el cierre de la Copa Latinoamericana de BMX Racing. Nuevamente, Mateo Carmona y Carlos Ramírez brillaron sobre la pista al adjudicarse el primer y segundo puesto, respectivamente. Marian Verano también revalidó las sensaciones sobre la pista ubicándose primera en la categoría junior femenina y en la sub-23 de las damas, Luisa Fernanda Moreno finalizó como subcampeona.

