Colombia continúa consolidando su hegemonía en el patinaje de velocidad a nivel mundial. Este miércoles 17 de septiembre, en el inicio de las competencias de ruta del Campeonato Mundial que se celebra en Beidaihe, China, la delegación nacional sumó dos nuevas medallas: una de oro y una de bronce, reafirmando su liderazgo en el medallero general del certamen.

La figura destacada de la jornada fue Geiny Pájaro, quien se colgó la medalla de oro en la prueba de 100 metros carriles en la categoría mayores femenina. Con un tiempo final de 10.612 segundos, la patinadora barranquillera impuso su potencia y técnica para superar a rivales de gran nivel. En el segundo lugar llegó la francesa Haila Brunet Álvarez con un tiempo de 10.780, mientras que el tercer lugar fue para otra colombiana, Kollin Castro, quien con un registro de 10.841 obtuvo la presea de bronce, sumando así otro podio para el país.

La jornada marcó el inicio de las pruebas de ruta, luego de la finalización de las competencias en pista que se llevaron a cabo en días anteriores. En esta nueva fase, Colombia presentó a ocho atletas en las diferentes categorías, quienes enfrentaron un circuito técnico y exigente, propio de una cita mundialista.

En la categoría juvenil femenina, Dairy Londoño fue la colombiana mejor ubicada al finalizar en el séptimo lugar con un tiempo de 11.152 segundos. El oro en esta prueba fue para la italiana Sofía Chiumiento, quien sorprendió con una marca de 10.771, dejando en alto el nivel de la nueva generación europea.

En la rama masculina de la categoría mayores, el colombiano Alejandro Tabares también tuvo una actuación destacada, al ubicarse en la quinta posición con un registro de 9.992 segundos. El título fue para el español Jhoan Guzmán, quien logró un impresionante tiempo de 9.702, seguido por otros patinadores que mostraron una alta competencia en la prueba más rápida del certamen.

Por su parte, en la categoría juvenil masculina, Jairo Efren representó al país y finalizó en la séptima casilla con un tiempo de 10.284 segundos. La medalla de oro fue para el italiano Cristian Scassellati, con una marca de 10.042, consolidando una jornada positiva para el equipo europeo.

Con estos nuevos resultados, Colombia se mantiene como líder absoluto del medallero general del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, sumando un total de 29 medallas, distribuidas en 11 de oro, 11 de plata y 7 de bronce. En la segunda posición se encuentra Italia, con seis oros, cuatro platas y tres bronces (13 en total), mientras que el tercer lugar es para Corea del Sur, que acumula dos oros y dos platas (total de cuatro medallas).

El rendimiento del equipo colombiano sigue siendo motivo de orgullo y admiración en el ámbito internacional. La solidez del grupo, la preparación física y mental, y el respaldo técnico de entrenadores y cuerpo médico, han sido claves para mantener la constancia que caracteriza al patinaje nacional, uno de los deportes con mayores logros para el país en las últimas décadas.

Aún quedan varias jornadas de competencia por disputarse en China, y la delegación nacional buscará seguir ampliando su ventaja en el medallero. Los ojos del mundo siguen puestos sobre Colombia, que continúa demostrando por qué es la principal potencia del patinaje de velocidad.

