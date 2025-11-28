Colombia vivió una jornada memorable este jueves 27 de noviembre en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, afianzando su liderato general con una cosecha sobresaliente de medallas en diversas disciplinas. El tiro con arco fue uno de los deportes más destacados gracias a las actuaciones de Isabella Forero, Santiago Arcila, Ana María Rendón, Jorge Enríquez, Maira Sepúlveda y Javier Carrillo, quienes completaron un cierre perfecto con los cinco oros en disputa, además de una plata y un bronce. Con este rendimiento, el país culminó su participación en la arquería con un total de ocho oros, tres platas y dos bronces, confirmando su dominio regional.

El dominio colombiano también se extendió al squash, disciplina en la que el país se consagró campeón absoluto. Los equipos conformados por Laura Tovar, Lucía Bautista, María Paula Tovar, Silvia Angulo, Ronald Palomino, Andrés Herrera, Edgar Ramírez y José Santamaría se quedaron con los títulos en las ramas femenina y masculina. Laura Tovar brilló como la gran figura del día al obtener tres oros: en competencia individual, dobles femeninos y equipos femeninos. Asimismo, el ciclismo de ruta dejó una huella importante en Lima, con los oros de Walter Vargas y Diana Peñuela en la contrarreloj individual, y la plata de Lina Hernández en la prueba femenina.

El canotaje de velocidad también aportó a la cuenta nacional con los oros de Diexe Molina (K1 200 m femenino) y Alejandro Rodríguez (C1 200 m masculino), además de dos bronces en las modalidades K2 200 m y K4 200 m masculinos. En gimnasia artística, el equipo conformado por Juan Fernando Larrahondo, Yan Dairon Zabala y Andrés Martínez se adjudicó el oro en el concurso completo por equipos, mientras que Zabala sumó un bronce adicional en el all-around individual. El bádminton cerró su participación con una destacada actuación de Juliana Giraldo, quien obtuvo plata en individual y bronces en dobles femeninos junto a Karen Patiño y en dobles mixtos con Miguel Ángel Quirama.

Finalmente, otras disciplinas también contribuyeron al medallero nacional. Los equipos de esgrima lograron dos platas en florete femenino y espada masculina, mientras que en tiro deportivo, el conjunto de escopeta trap masculino obtuvo la segunda posición con un puntaje de 337. La equitación sumó un bronce en la prueba de salto final individual y por equipos, gracias a Andrés Gómez, Cristian Torres, Esteban Bermúdez y Mauricio Bermúdez. En vela, los navegantes Simón Gómez (Sunfish) y Andrey Quintero (ILCA 7) lograron bronces tras completar siete regatas en condiciones desafiantes, cerrando así otra fructífera jornada para Colombia en los Juegos Bolivarianos.