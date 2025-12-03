Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez le dieron a Colombia un destacado inicio en las competencias de triatlón de los XX Juegos Bolivarianos 2025, disputadas este miércoles 3 de diciembre en la Playa Agua Dulce. Los tres deportistas alcanzaron la medalla de bronce en sus respectivas pruebas, consolidando una jornada positiva para la delegación nacional en el comienzo de la disciplina.

La competencia femenina abrió el programa del día con un exigente recorrido que incluyó 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros de carrera a pie. En esta modalidad, María Carolina Velásquez brilló al ocupar el tercer lugar con un registro final de 1:00:59, producto de parciales sólidos en cada segmento. Sus compañeras Valentina Álvarez y Valentina Villa culminaron en las posiciones séptima y duodécima, respectivamente.

En la rama masculina, los deportistas siguieron el mismo circuito desde las 9:00 a. m. Carlos Quinchará fue el colombiano más destacado al adjudicarse la medalla de bronce con un tiempo total de 55:26, tras un desempeño constante en las tres etapas. Su compatriota Juan José Giraldo finalizó en la undécima posición con un acumulado de 58:02, aportando también a la clasificación por equipos.

Precisamente, los resultados individuales fueron clave para la prueba por parejas, donde el dúo conformado por Velásquez y Álvarez logró el tercer lugar, superado únicamente por Venezuela y Chile. En la rama masculina, la dupla de Quinchará y Giraldo se ubicó en la cuarta casilla, cerrando una jornada que dejó buenas sensaciones para Colombia en el arranque del triatlón bolivariano.