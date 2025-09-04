Confidencial Noticias
La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial de Fútbol de 2026 al ganarle a Bolivia con el marcador 3 -0.
El marcador del partido disputado en el Estadio de Metropolitano de Barranquilla lo abrió James Rodríguez.
Las siguientes anotaciones las hicieron Jhon Córdoba y la siguiente fue de Juan Fernando Quintero, ratificando el triunfo de la tricolor que ahora deberá enfrentar a Venezuela en condición de visitante.
Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez
La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro. Al ser este un requisito indispensable para obtener el título…
Salida de tres ministros del Gobierno: ¿El desquite de Petro por elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional?
Tras haber perdido el pulso en el Senado de la República con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de los ministros que pertenecen a partidos diferentes a los que conforman la…
Carlos Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional
La plenaria del Senado de la República eligió al exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en medio de una agitada y accidentada sesión por cuenta de las recusaciones e impedimentos y más adelante, por la…
CNE deja sin voz ni voto a los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda
El Consejo Nacional Electoral (CNE) votó en contra de los senadores Cambio Radical, Temistocles Ortega y Ana María Castañeda, ratificando la sanción impuesta por el partido. Cambio Radical impuso una sanción a los senadores Ortega y Castañeda dejándoles…
Las críticas de César Gaviria al proyecto de reforma tributaria de Petro
El expresidente de la república y director único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, a través de un comunicado criticó el proyecto de reforma tributaria presentada a consideración del Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro. «En…