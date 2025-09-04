La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial de Fútbol de 2026 al ganarle a Bolivia con el marcador 3 -0.

El marcador del partido disputado en el Estadio de Metropolitano de Barranquilla lo abrió James Rodríguez.

Las siguientes anotaciones las hicieron Jhon Córdoba y la siguiente fue de Juan Fernando Quintero, ratificando el triunfo de la tricolor que ahora deberá enfrentar a Venezuela en condición de visitante.

