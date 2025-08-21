La delegación colombiana firmó una de sus jornadas más exitosas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, gracias a una destacada actuación en el patinaje de velocidad, el levantamiento de pesas y otros deportes, que consolidan al país en el segundo lugar del medallero general, con 36 oros, 21 platas y 28 bronces.

El patinaje volvió a ser la gran potencia tricolor, con una cosecha de cinco medallas doradas y una de plata en seis pruebas disputadas. Camila Giraldo brilló en las pruebas de fondo al quedarse con los títulos de los 5.000 metros puntos (23 pts) y los 10.000 metros eliminación. En la rama masculina, Sebastián Flórez se llevó el oro en los 10.000 metros eliminación y la plata en los 5.000 metros puntos (17 pts), superando en la prueba larga al ecuatoriano Nicolás García.

En las pruebas de velocidad, Kollin Castro y Santiago Vásquez se impusieron en los 500 metros + distancia femenino (46.023) y masculino (43.626), respectivamente, confirmando el dominio colombiano en la pista.

Por su parte, el levantamiento de pesas también dejó una gran impresión en su debut. Gelen Yulieth Torres se coronó campeona panamericana en los 58 kg con un total de 213 kg, imponiendo récords panamericanos junior en arranque, envión y total, además de igualar el récord mundial junior en arranque. José Eber González fue el mejor en los 65 kg, con 281 kg, superando a representantes de Venezuela y Cuba. Ambos deportistas aseguraron su cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En esquí náutico, Daniela Verswyvel se quedó con la medalla de plata en la modalidad de figuras femenino, siendo superada por la estadounidense Sofía Abelson y superando a la canadiense Hannah Stopnick.

Nota recomendada: Colombia llega al segundo lugar en la tabla de medallas en los Panamericanos de Asunción

En lucha grecorromana, Colombia sumó tres bronces gracias a Cristopher Verástegui (60 kg), Ronaldo Sánchez (67 kg) y Nilson Sinisterra (77 kg), quienes ganaron sus respectivos combates de repechaje por el tercer lugar.

El atletismo colombiano también dio señales positivas con tres clasificados a las finales de 200 metros: Laura Martínez (23.61) y Marleth Ospino (23.76) en damas, y Ronal Longa (20.71) en varones, quienes buscarán medallas este jueves 21 de agosto.

En golf, Colombia lidera la competencia por equipos mixtos tras completar la primera ronda y nueve hoyos de la segunda. El equipo comparte el liderato con Perú (+3) gracias a las actuaciones de Tomás Restrepo y Daniela Páez. Paraguay sigue de cerca con +4. Este jueves se definirán los nueve hoyos restantes y comenzará la competencia individual.

El canotaje de velocidad tuvo su estreno con participaciones discretas. Santiago Manrique y Cristian Ávila terminaron octavos en sus respectivas pruebas masculinas (K1 1000 m y C1 1000 m), mientras que Sandra Scalia fue sexta y Melissa Carrillo séptima en las competencias femeninas (K1 y C1 200 m).

En voleibol, el equipo masculino cayó ante Cuba 0–3 en cuartos de final y buscará posiciones del quinto al octavo frente a Paraguay. En voleibol playa femenino, Mercy Beleño y Mariana Gaviria fueron superadas por Cuba 0–2 y jugarán en el cuadro por los puestos 9.º al 12.º ante Argentina.

Finalmente, en natación artística, Colombia se ubicó cuarta en la rutina técnica por equipos mixtos, detrás de México, Estados Unidos y Chile. En dueto técnico femenino, Luisa Botero y Mabel Tobón finalizaron en la sexta posición. La selección nacional regresará a la competencia el viernes en las rutinas libre y acrobática.

Con esta actuación, Colombia se mantiene firme en la lucha por el liderato del medallero general, escoltando a Brasil y con una mínima diferencia sobre Estados Unidos, en un cierre que promete emociones intensas.

Medallas de Colombia — Miércoles 20 de agosto

ORO

Patinaje – 5.000 m puntos (F): Camila Giraldo — 23 pts

Patinaje – 10.000 m eliminación (F): Camila Giraldo

Patinaje – 500 m + distancia (F): Kollin Castro — 46.023

Patinaje – 500 m + distancia (M): Santiago Vásquez — 43.626

Patinaje – 10.000 m eliminación (M): Sebastián Flórez

Levantamiento de pesas – 58 kg (F): Gelen Yulieth Torres — 213 kg

Levantamiento de pesas – 65 kg (M): José Eber González — 281 kg

PLATA

Patinaje – 5.000 m puntos (M): Sebastián Flórez — 17 pts

Esquí náutico – Figuras (F): Daniela Verswyvel

BRONCE

Lucha grecorromana – 60 kg (M): Cristopher Verástegui

Lucha grecorromana – 67 kg (M): Ronaldo Sánchez

Lucha grecorromana – 77 kg (M): Nilson Sinisterra