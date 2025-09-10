Ir al contenido principal

Terminada la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, se conoció la tabla final de posiciones de la ronda clasificatoria. La principal expectativa se centraba en la lucha por el cupo al repechaje, una batalla que protagonizaron Venezuela y Bolivia, ambas selecciones jugando en condición de local. El resto de los equipos solo cumplió con su calendario, sin mayores incidencias en la tabla.

Colombia cerró su participación en las eliminatorias en la tercera posición, sumando 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. El combinado nacional anotó 28 goles y recibió 18, logrando una diferencia de +10 que le permitió ubicarse por encima de otros tres equipos que terminaron con el mismo puntaje. Con este desempeño, la selección aseguró su clasificación directa al Mundial, consolidando una campaña sólida pese a algunas irregularidades.

La gran sorpresa de la jornada fue Bolivia, que logró una histórica victoria 1-0 ante Brasil en La Paz, con un gol de penal de Miguel Terceros. Contra todo pronóstico y con las apuestas en contra, la selección del altiplano se quedó con el puesto de repechaje, dejando fuera a Venezuela. Este resultado desató la celebración en tierras bolivianas, marcando uno de los momentos más memorables de su historia reciente en eliminatorias.

Por su parte, Brasil vivió una jornada para el olvido, cayendo al quinto lugar de la tabla, en lo que representa su peor actuación en una fase clasificatoria desde que se implementó el formato de Todos contra Todos. La “Canarinha” tendrá que conformarse con el repechaje, una situación inédita para una selección acostumbrada a liderar estas instancias. La derrota ante Bolivia encendió las alarmas y deja muchas dudas de cara a la cita mundialista.

