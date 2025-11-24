El América de Cali recibió al Junior de Barranquilla con la esperanza de hacer respetar su casa y quedarse con los tres puntos, sin embargo, el esfuerzo realizado por el equipo le alcanzó solo para lograr el empate 1-1.

Una polémica jugada de Jean Pestaña terminó enviando el balón al fondo de su propia red, muy a pesar de Omar Bertel quien intentó sacar el balón sobre la línea. El árbitro sentenció el gol a favor del Junior de Barranquilla.

Por otro lado, el Atlético Nacional y el Medellín terminaron el partido con empates sin goles

Así quedó la tabla de posiciones:

1. Junior de Barranquilla – 4 pts. (+1)

2. Atlético Nacional – 4 pts. (+1)

3. América de Cali – 1 pts. (-1)

4. Independiente Medellín – 1 pts. (-1)

