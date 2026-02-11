Con el gol de Radamel Falcao García, quien jugó su primer partido del torneo, Millonarios derrotó a Águilas Doradas con marcador 1 – 0.

Durante el primer tiempo, el balón fue mayoritariamente azul, pero las opciones más claras no aparecieron. Águilas encontró espacios por la banda con Javier Mena, quien complicó el esquema de tres centrales del equipo local. Al minuto 34 llegó la primera gran polémica: tras un cobro en corto de Darwin Quintero, Leo Castro cayó en el área en medio de un cierre de Frank Lozano. El árbitro revisó la acción, pero decidió que el juego continuara sin sanción.

El segundo tiempo mantuvo la tensión y la intensidad en el campo. Al minuto 52, Andrés Llinás fue sujetado dentro del área, lo que llevó al juez a acudir al VAR. Después de revisar la jugada, el árbitro señaló penal a favor del conjunto bogotano, desatando nuevas emociones en el encuentro.

Nota recomendada: Jhoan Hernández llega al Botafogo











