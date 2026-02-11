Ir al contenido principal

Con el gol de Radamel Falcao García, quien jugó su primer partido del torneo, Millonarios derrotó a Águilas Doradas con marcador 1 – 0.

Durante el primer tiempo, el balón fue mayoritariamente azul, pero las opciones más claras no aparecieron. Águilas encontró espacios por la banda con Javier Mena, quien complicó el esquema de tres centrales del equipo local. Al minuto 34 llegó la primera gran polémica: tras un cobro en corto de Darwin Quintero, Leo Castro cayó en el área en medio de un cierre de Frank Lozano. El árbitro revisó la acción, pero decidió que el juego continuara sin sanción.

El segundo tiempo mantuvo la tensión y la intensidad en el campo. Al minuto 52, Andrés Llinás fue sujetado dentro del área, lo que llevó al juez a acudir al VAR. Después de revisar la jugada, el árbitro señaló penal a favor del conjunto bogotano, desatando nuevas emociones en el encuentro.

PORTADA

Procuraduría y Contraloría vigilarán las regalías para que no usen en temas electorales

| Confidencial Noticias |
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunciaron un trabajo conjunto para vigilar a los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, para evitar…
Jorge Iván Cuervo asume como ministro de Justicia

| Confidencial Noticias |
El abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, asumió funciones de manera oficial como ministro de Justicia, con lo que se termina el encargo que hasta la fecha venía ejerciendo Andrés Idárraga. Jorge Iván Cuervo prestó sus servicios…
Habla el general de la Policía señalado de fraguar complot en contra de Petro

| Confidencial Noticias |
Foto: El Pais.com.co El comandante de la Policía de Cali, el general Edwin Urrego, ha rechazado las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para colocarle «sustancias psicoactivas» en uno de sus vehículos oficiales…
¿Por qué David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella?

| Confidencial Noticias |
David Murcia Guzmán, creador de la captadora ilegal DMG, en compañía de la abogada Sondra Macollins presentó una denuncia disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y…
Gustavo Petro asegura que existía un complot para sabotear su cita con Donald Trump

| Confidencial Noticias |
El presidente, Gustavo Petro, ha denunciado este martes haber sido víctima de un intento de atentar contra su integridad mientras viajaba en helicóptero en el municipio de Montería, en el norte del país, donde se ha celebrado un consejo de ministros, lo que…
