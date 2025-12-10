Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El tenista español Carlos Alcaraz ha sido condecorado por segunda vez en su carrera con el Premio Stefan Edberg a la Deportividad, galardón creado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) para quien muestre «un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la pista».

Así lo indicó este martes la ATP en su página web. «El murciano, que ya recibió el premio en 2023, ha cerrado la temporada como nº 1», destacó ese comunicado sobre el líder del ranking mundial. No en vano, Alcaraz logró ocho títulos en 2025, incluyendo dos ‘Grand Slams’, y acumuló en duelos oficiales un balance de 71 victorias y nueve derrotas a lo largo del 2025.

«Uno de los gestos de deportividad más destacados de Alcaraz este año se produjo en Roland Garros, cuando concedió un punto durante el duelo de cuarta ronda ante Ben Shelton. Alcaraz intentó conectar a una volea y pareció conseguir un tiro ganador. El punto fue inicialmente entregado a Alcaraz», recordó la ATP en su nota de prensa.

«Sin embargo, reconoció de inmediato ante el juez de silla haber soltado la raqueta en mitad de la acción y hecho contacto con la pelota cuando ya no estaba en sus manos. Según la norma, el punto pertenecía a Shelton», aclaró la misma nota. «Me hubiera sentido culpable si no hubiese dicho nada», afirmó el propio Alcaraz tras ese partido en París.

El canadiense Felix Auger-Aliassime, el búlgaro Grigor Dimitrov y el noruego Casper Ruud también optaban al premio, habiendo sido nominados mediante votación de la Asociación Internacional de Escritores de Tenis (ITWA). Y, por primera vez, el ganador fue elegido por los votos de 29 jugadores que durante su trayectoria en activo alcanzaron el nº 1 mundial.

Nota recomendada:Colombia firma doble podio en los Bolivarianos

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Alianza Verde no participará en consultas y deja en libertad a su militancia

| Confidencial Noticias | , ,
Rodrigo Romero, presidente del Partido Alianza Verde, dio a conocer la decisión de la colectividad de no participar de forma institucional en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo en favor de ningún candidato que presente su nombre a…
Siga leyendo

La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

| Confidencial Noticias | , ,
En una carta dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el precandidato presidencial por esta colectividad, Rubén Darío Lizarralde, rechazó, con contundencia, la inclusión, en las listas conservadoras al Congreso de la República de…
Siga leyendo

Sergio Fajardo les dice No a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a través de un video publicado en redes sociales, descartó la posibilidad de unir su aspiración o de adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Fajardo reiteró su intención de…
Siga leyendo

«Hay que limitar el poder de las alcaldías locales de Bogotá»: Daniel Briceño

| Confidencial Noticias | , ,
Daniel Briceño renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para buscar un asiento en la Cámara de Representantes. En calidad de candidato, habla para Confidencial Noticias explicando sus ideas para llegar a la Corporación y seguir trabajando por la capital…
Siga leyendo

“Desde el Congreso ha faltado voluntad para defender a Bogotá”: Juan Baena

| Confidencial Noticias | , ,
Juan Javier Baena renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para aspirar al Senado de la República en la lista del Nuevo Liberalismo, y desde ya asegura que hará una férrea defensa de la capital del país desde el Legislativo. ¿Será usted de esos…
Siga leyendo