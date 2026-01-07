Ir al contenido principal

Millonarios inició el 2026 generando expectativa entre su hinchada tras una serie de publicaciones en redes sociales que confirmaron el regreso de Radamel Falcao García al club, en lo que podría convertirse en la tercera y última etapa del delantero en el fútbol profesional.

Inicialmente el conjunto ‘embajador’ difundió un mensaje enigmático con la frase “The Last Dance”, acompañado posteriormente por otra publicación que señala “el 9 a las 9”, lo que ha sido interpretado por hinchas y analistas como una referencia directa al histórico goleador. Sin embargo, en la mañana de este 7 de enero, desde Millonarios se confirmó de manera oficial el retorno de ‘El Tigre’, a Millonarios.

Antes de ello, el periodista Julio Sánchez Cristo aseguró que Falcao tendría todo dispuesto para cerrar su ciclo profesional en Millonarios, el club del que es hincha desde niño. En la misma línea, otros comunicadores deportivos señalaron que existen condiciones favorables para que el delantero vista nuevamente la camiseta azul.

El propio entorno mediático del club también se mantuvo con cautela. El periodista Antonio Casale indicó que, aunque no podía confirmar el significado exacto del mensaje publicado por Millonarios, sí tiene conocimiento del interés del jugador por regresar. Por su parte, Daniel Pérez señaló que la posibilidad es real, aunque aún falta claridad definitiva.

La expectativa creció aún más tras algunas interacciones en redes sociales de Lorelei Tarón, esposa del futbolista, quien dio “me gusta” a varios comentarios de hinchas que pedían el regreso de la familia a Bogotá, gestos que fueron interpretados como un guiño que alimentó la ilusión de la afición.

Falcao, de 39 años, afrontaría una nueva oportunidad de ser campeón con Millonarios, luego de dos torneos recientes en los que tuvo participación intermitente. En sus anteriores etapas con el club, el delantero disputó 29 partidos, fue titular en 16 de ellos y convirtió 10 goles, siendo determinante en algunos tramos finales de los campeonatos.

