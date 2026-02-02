Críticas a El Campín tras la suspensión del partido entre Millonarios y DIM: «solo faltaba el Arca de Noe»

El comentarista de fútbol, Carlos Antonio Vélez, lanzó fuertes críticas por el estado de la gramilla del estadio El Campín, luego de que este escenario se inundara durante el fuerte aguacero el pasado domingo 1 de febrero.

Las lluvias impidieron que el partido entre Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín culminara, lo que produjo fuertes críticas por parte del mismo equipo de Bogotá y de comentaristas como Vélez.

«Cobran el arrendamiento más caro del país y no garantizan una cancha decente.. dicho por un dirigente capitalino sobre el Campin… cada vez es peor y se viene la Copa», afirmó.

El juez central detuvo el partido tras el reclamo del jugador de Millonarios, Andrés Llinas, quien el grito que era imposible continuar con el juego.

«Le tiene que decir Llinás, ‘profe acá no se puede jugar’… ¡solo faltaba el Arca de Noé'»,. dijo Llinas.

Hinchas del azul e incluso pablo Repetto, DT de Santa Fe, se han quejado también por el estado de la cancha del Campín.

El juego entre Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín se reanudará hoy lunes a las 3 de la tarde.