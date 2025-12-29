Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Europa Press |

¿Cuándo se realizará el sorteo Copa del Rey Juvenil 2025/26?

El sorteo de la 74ª edición de la Copa del Rey Juvenil de fútbol se celebrará el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 17.30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los 32 equipos participantes conocerán su hoja de ruta en el torneo.

La competición contará con cinco bombos de los que saldrán los emparejamientos de las distintas eliminatorias, en una edición que reunirá a los mejores equipos de la División de Honor Juvenil.

De los siete grupos existentes en la máxima categoría juvenil, se han clasificado para disputar el torneo los equipos que ocupan las posiciones primera a cuarta de cada grupo, así como los cuatro mejores quintos, completando así el cuadro de 32 participantes.

El FC Barcelona defenderá el título conquistado en la pasada edición, celebrada en Extremadura, donde se proclamó campeón de la Copa del Rey Juvenil.

Nota relacionada: Atlético de Madrid cierra 2025 con más de 151.000 socios

La competición arrancará los días 17 y 18 de enero con la disputa de los dieciseisavos de final, mientras que los octavos se jugarán el 28 del mismo mes y los cuartos de final el 11 de febrero.

La Final Four del torneo, que decidirá al campeón de la edición 2025/26, se celebrará entre los días 11 y 14 de marzo, poniendo el broche final a una de las competiciones más destacadas del fútbol formativo nacional.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo

Cae red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

| Confidencial Noticias | ,
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos. Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a…
Siga leyendo

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo