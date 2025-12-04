Ir al contenido principal

El Cúcuta Deportivo ganó al Real Cundinamarca con suspenso, en una definición por penaltis pasando al torneo profesional de la A en donde jugará en el año 2026.

Es de destacar el papel del arquero del Real Cundinamarca Kevin Cataño, quien hizo de todo para evitar el gol del Cúcuta Deportivo, parando incluso muchos penaltis, pero al final erró uno que terminó por darle la victoria al equipo nortesantandereano.

Durante el partido cada equipo anotó un gol, con lo que dio un emocionante suspenso a ambas hinchadas. En el segundo tiempo llegó nuevamente un gol para el Cúcuta dejando el marcador 2-1, con la serie global 2-2. obligando a la definición por el punto penalti que ganó el equipo motilón con lo cual asciende a la Primera División.

