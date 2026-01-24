Confidencial Noticias
Daniel Cataño luego de jugar una temporada en el Club Bolívar vuelve a vestir la camiseta del Independiente Medellín.
El equipo paisa hizo el anuncio el pasado viernes 23 de enero, quien se suma a la plantilla para la Liga BetPlay 2026-I.
Cataño vestirá la camiseta número 10 en el Independiente Medellín durante los próximos dos años. Este jugado ha pasado por el Deportes Tolima y el Club Bolívar de Bolivia donde estuvo durante 2025.
Encuesta Guarumo y Ecoanalítica pronostica segunda vuelta entre Cepeda y de La Espriella
De acuerdo con la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Iván Cepeda, el candidato ganador sería Iván Cepeda; el segundo lugar sería para el abogado Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ocuparía el…
Miguel Uribe Londoño sigue adelante con su aspiración presidencial
Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, confirmó que seguirá con su candidatura presidencial, reiterando además su retiro del Centro Democrático, partido del que hizo parte desde su creación. «Hoy me dirijo a ustedes para…
¿Hay nerviosismo en la campaña de Iván Cepeda?
El Consejo Nacional Electoral estudiará en los próximos días la viabilidad del candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta del Pacto Amplio. Analistas en temas electorales consideran que Cepeda podría estar inhabilitado para hacer parte de la…
¿Aparecen los primeros defensores del sueldo de los congresistas?
El presidente de la presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), magistrado Hermes Lara, manifestó su preocupación por los efectos que podría generar el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro con el que se elimina…
¿De qué hablaron Galán y Petro?
El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro sostuvieron una reunión en las últimas horas para tratar asuntos relacionados con la recuperación del Hospital San Juan de Dios, TransMilenio y el multicampus educativo en las…