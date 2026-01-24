Daniel Cataño luego de jugar una temporada en el Club Bolívar vuelve a vestir la camiseta del Independiente Medellín.

El equipo paisa hizo el anuncio el pasado viernes 23 de enero, quien se suma a la plantilla para la Liga BetPlay 2026-I.

Cataño vestirá la camiseta número 10 en el Independiente Medellín durante los próximos dos años. Este jugado ha pasado por el Deportes Tolima y el Club Bolívar de Bolivia donde estuvo durante 2025.

Nota recomendada: Santa Fe es el campeón de la Superliga