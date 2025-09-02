La esquiadora colombiana Daniela Verswyvel finalizó en la casilla 11 de la final femenina de figuras en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico 2025, certamen que se disputó del 26 al 31 de agosto en Recetto, Italia.

Verswyvel logró avanzar a la final tras una destacada actuación en la ronda preliminar del pasado sábado, donde obtuvo un puntaje total de 9010 puntos, divididos en dos intentos de 3940 y 5070 unidades, que la ubicaron cuarta en su serie y le aseguraron un lugar entre las 12 mejores del mundo.

En la jornada definitiva, disputada el domingo, la colombiana registró una puntuación de 7290 puntos, resultado de dos pasadas de 4030 y 3260, que la posicionaron en el puesto 11 de la tabla final.

El oro en esta modalidad fue para la canadiense Neilly Ross, quien se coronó campeona con 11.300 puntos, seguida por las estadounidenses Erika Lang (11.170) y Anna Hunter (10.730), quienes completaron el podio.

En la rama masculina, el también colombiano Santiago Correa participó en la modalidad de slalom, pero no logró avanzar a la fase final. Correa registró un desempeño de 3.00/58/10.75 en la sexta serie de la ronda preliminar, resultado que lo ubicó en la casilla 30 de la clasificación general.

Con estos resultados, Colombia sigue sumando experiencia en el alto nivel del esquí náutico mundial, con una destacada participación de Verswyvel, quien continúa consolidándose como una de las figuras más representativas del país en esta disciplina.