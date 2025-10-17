Ir al contenido principal

El deportista David Alonso tuvo una excelente presentación en el GP de Australia que se disputa en el Circuito Phillip Island.

David ocupó el segundo lugar en la primera salida libre al registrar un tiempo de 1:31.412, quedando a pocas milésimas del británico Jake Dixon que lideró con 1:31.346.

El motociclista colombiano finalizó en la tercera posición de un recorrido que terminó con varias caídas en la categoría antesala del Moto GP y alcanzando su cupo directo a ‘Q2’.

«Para ir más cómodo mañana, tenemos que mejorar en el primer sector o en tratar de ser un poco más constantes. No espero nada porque cuando estoy más centrado los resultados no salen igual. Quiero disfrutar y ver hasta dónde podemos llegar”, dijo.

PORTADA

¿Por qué Esmeralda Hernández dice que Miguel Polo Polo roba al país?

| Confidencial Noticias |
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que muy pronto presentará un proyecto de ley al que llamó, «No más Polo Polo» que según ella, serviría para el castigar la mala práctica de los congresistas en Colombia de asistir a las…
Confirman condena contra Nilson Córdoba

| Confidencial Noticias |
La Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra el representante a la cámara por el Partido Liberal, Nilson Córdoba y la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos. El congresista fue hallado responsable…
Petro insiste en que ataques de EEUU en el mar Caribe caen sobre lanchas de pescadores colombianos

| Confidencial Noticias |
El presidente, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo «probablemente» contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevara por delante una lancha…
Senado aprueba el proyecto de Presupuesto General de la Nación

| Confidencial Noticias |
El Senado de la República aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación acogiendo el texto de 91 artículos que aprobó la Cámara de Representantes. El texto aprobado cuenta con un monto de 546,9 billones de pesos de pesos colombianos, que incluye…
CNE vuelve a negar la fusión del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias |
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral confirmó la decisión de no autorizar la fusión de los partidos Colombia Humana y Progresistas con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica en el Pacto Histórico. El CNE dejó…
