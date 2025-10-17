El deportista David Alonso tuvo una excelente presentación en el GP de Australia que se disputa en el Circuito Phillip Island.

David ocupó el segundo lugar en la primera salida libre al registrar un tiempo de 1:31.412, quedando a pocas milésimas del británico Jake Dixon que lideró con 1:31.346.

El motociclista colombiano finalizó en la tercera posición de un recorrido que terminó con varias caídas en la categoría antesala del Moto GP y alcanzando su cupo directo a ‘Q2’.

«Para ir más cómodo mañana, tenemos que mejorar en el primer sector o en tratar de ser un poco más constantes. No espero nada porque cuando estoy más centrado los resultados no salen igual. Quiero disfrutar y ver hasta dónde podemos llegar”, dijo.

Nota recomendada: Sinner y Alcaráz volverán a verse las caras