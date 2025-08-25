El piloto colombiano David Alonso hizo historia este domingo 24 de agosto al conquistar su primera victoria en la categoría intermedia del Mundial de Motociclismo, durante el Gran Premio de Hungría, disputado en el trazado del Balaton Park. En una carrera marcada por los sobrepasos y una remontada magistral, el joven talento del Aspar Team se impuso en la última curva al español Manuel González, líder del campeonato, para quedarse con el triunfo.

Alonso, quien debutaba en este circuito, inició su participación el viernes con un tiempo de 1:42.348 en la primera práctica libre, que lo ubicó en la novena posición. Sin embargo, rápidamente se adaptó al trazado húngaro y en la siguiente sesión marcó 1:41.501, subiendo al sexto lugar y asegurando su paso directo a la Q2.

El sábado mantuvo su progresión con un sólido tercer lugar en la segunda práctica libre (1:40.728), pero en la clasificación definitiva (Q2) sufrió un leve descenso al octavo lugar (1:40.737), lo que lo obligó a partir desde la tercera fila de la parrilla.

Ya en la carrera, Alonso perdió algunas posiciones en la largada, pero con una conducción decidida y un ritmo constante fue escalando posiciones hasta ubicarse en el top-5. En las vueltas finales, el colombiano desplegó todo su talento y determinación. En una vuelta final cargada de emoción, logró adelantar a Manuel González en la última curva y cruzar la meta como vencedor.

“Cuando quedaban dos vueltas, dije: ‘si estoy aquí, hoy es el día de conseguir la victoria’. Estaba en una burbuja, sin saber cuántas vueltas faltaban. Solo pensaba en alcanzar y superar al piloto que tenía delante”, comentó Alonso tras la carrera. “Ayer terminé desanimado porque no logré mi mejor vuelta en la clasificación, pero hoy creí en mí y en todos los que me apoyan”, añadió.

Con esta victoria, David Alonso suma 68 puntos y se ubica en la casilla 14 de la clasificación general, siendo además el segundo mejor novato de la temporada. Manuel González sigue al frente del campeonato con 204 unidades, seguido por Arón Canet (179) y el brasileño Diogo Moreira (173).

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Cataluña, del 5 al 7 de septiembre, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, una pista de 4,66 km con 14 curvas que pondrá a prueba nuevamente a los mejores pilotos del mundo.

David Alonso confirma así que su talento está a la altura de los grandes y que Colombia tiene en él una promesa sólida en el motociclismo mundial.