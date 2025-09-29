Ir al contenido principal

El piloto colombiano David Alonso finalizó en la cuarta posición del Gran Premio de Japón de Moto2, este domingo 28 de septiembre en el Circuito de Motegi.

Alonso ocupa la casilla 11 de la temporada con 97 puntos. En la primera salida, Alonso ocupó la posición 23 de la general con un tiempo de 01:49.532, pero sus sensaciones sobre el trazado japonés cambiaron en los dos siguientes recorridos.

David lideró el ‘Q1’ en Motegi con un registro de 01:48.395, hecho que le entregó una mayor motivación para la ‘Qualy 2’, donde realizó una gran vuelta en los primeros minutos para liderar parcialmente durante el cronometrado.

Desde su salida en las primeras posiciones, David mantuvo su posición en el grupo delantero. Pese a perder algunas posiciones en los primeros giros, el colombiano mantuvo un buen ritmo para ubicarse cerca del podio y, en la última vuelta, estuvo a 42 milésimas de arrebatarle el tercer lugar al brasileño Diogo Moreira.

