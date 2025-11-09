Ir al contenido principal

El piloto colombiano David Alonso ocupó el tercer lugar en el Gran Premio de Portugal llegando a su tercer podio consecutivo en el Moto2, siendo este el quinto en su temporada debut en la categoría antesala del MotoGP.

Aunque el viento quiso jugar en contra de la conducción de Alonso durante la ‘Qualy 2’ en Portimão, el colombiano consiguió adaptarse a la situación y con un tiempo de 01:41.603 concluyó décimo de la general, a cuatro décimas de la pole position que consiguió el brasileño Diogo Moreira (01:41.168).

David partió desde la décima posición en la parrilla de la carrera principal durante este domingo, y ascendió a los primeros lugares ubicándose tercero; dispuesto a evitar que los pilotos en cabeza de carrera aumentaran la diferencia.

David Alonso terminó tercero con una diferencia de +0.492 con respecto al ganador Moreira (35:40.573), siendo el segundo lugar para el neerlandés Collin Veijer (+0.090).

“A veces está bien ser competitivo y buscar esas dos décimas que faltan, pero en días como hoy tenemos que ver de dónde venimos, de estar luchando con el coche de seguridad en la primera carrera en Tailandia a sumar ahora tres podios seguidos. Nos falta un poco todavía, pero el trabajo está siendo muy bueno y el equipo se merece estos resultados. La carrera fue muy larga, pero ha sido muy del estilo de Moto2, de marcar cada uno su ritmo. Había que estar todo el rato en la misma décima y no estoy acostumbrado a eso, me vendrá bien para el futuro», expresó el piloto nacional a su equipo Aspar Team tras la carrera.

Confidencial Noticias

[email protected]
