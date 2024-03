Con la mayoría de partidos jugados, la fecha 12 de la Liga Colombiana del primer semestre en este 2024 quedará enmarcada en los libros de historia por un récord, pero también por la violencia en las tribunas.

Dayro Moreno, goleador histórico del FPC

Si bien en el estadio Palogrande consiguió empatar a Sergio Galván Rey como el máximo goleador del FPC con 224 goles con un gol de volea, Dayro Moreno superó esa marca este sábado superarla con un tanto importante para su equipo en la victoria 1-2 de Once Caldas sobre el DIM.

La asistencia histórica para el gol 225 de Moreno fue de Alejandro García en el minuto 90. El gol del DIM lo marcó Jhon Palacios, mientras que el primer tanto de los de Manizales fue de Billy Arce.

La violencia se tomó El Campín

En el enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima culminó en empate, pero con violencia en las tribunas. Hinchadas de ambos equipos se enfrentaron en las graderías y el partido duró un buen tiempo suspendido.

Al final el marcador quedó 1-1 con goles de Yeison Guzán (5′) y Hugo Rodallega (52′). Los demás partidos finalizaron de la siguiente manera: Alianza FC 1-1 Deportivo Pasto; Junior de Barranquilla 3-1 Jaguares; Atlético Bucaramanga 4-0 La Equidad; Boyacá Chicó 2-1 Atlético Nacional.

La fecha 12 continúa este domingo con los partidos Envigado vs Millonarios; Deportivo Cali vs Patriotas; Fortaleza vs América de Cali; y Deportivo Pereira vs Rionegro Águilas.

