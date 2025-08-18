Confidencial Noticias
Millonarios no logró sumar puntos en su último compromiso y si en cambio fue humillando por un Deportes Tolima que mostró capacidad de ataque y buen fútbol.
El cuadro Pijao derrotó a Millonarios con un resultado 3 – 1 en un partido lleno de emociones, polémicas y goles anulados.
De no ser por los dos goles que le anularon a Millonarios, El Deportes Tolima hubiese goleado al equipo bogotano y su hinchada estaría bastante decepcionada de sus jugadores y de su técnico.
Álvaro Uribe cierra la puerta de la consulta del Centro Democrático a quienes no han militado en su partido
En la reciente cita entre los cuatro precandidatos del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió escoger a uno de ellos asistir a una reunión urgente con Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay y explorar la…
¿De quién hablaba María Fernanda Cabal cuando mencionó el término «travestis de la política»?
La senadora María Fernanda Cabal al anunciar los acuerdos en el Centro Democrático con miras a realizar la consulta interna para escoger un candidato único a la presidencia de la república, fue clara en decir que no están dispuestos a permitir que ningún…
Armando Benedetti destaca el concepto de la Procuraduría al trámite de la reforma pensional y lanza pullas a sus opositores
El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó el pronunciamiento de la Procuraduría en favor del trámite surtido en la plenaria de Cámara de Representantes con el proyecto de reforma pensional devuelto por la Corte Constitucional. “Resulta claro…
La senadora Aída Quilcué protagoniza un nuevo caso de «usted no sabe quién soy yo»
La senadora Aída Quilcué protagonizó una fuerte discusión con uniformados del Ejército Nacional en un puesto de control sobre una carretera del departamento del Cauca. Cuando los militares le hicieron señales de pare para cumplir con la labor de control…
Alfredo Saade será pastor embajador de Colombia en Brasil
La presidencia de la república publicó la hoja de vida del Alfredo Saade, designándole en el cargo de embajador de Colombia en Brasil. De esta manera, Saade dejará el cargo de jefe de gabinete del Gobierno Nacional y pasa ahora a la diplomacia del país…