Millonarios no logró sumar puntos en su último compromiso y si en cambio fue humillando por un Deportes Tolima que mostró capacidad de ataque y buen fútbol.

El cuadro Pijao derrotó a Millonarios con un resultado 3 – 1 en un partido lleno de emociones, polémicas y goles anulados.

De no ser por los dos goles que le anularon a Millonarios, El Deportes Tolima hubiese goleado al equipo bogotano y su hinchada estaría bastante decepcionada de sus jugadores y de su técnico.

