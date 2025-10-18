Foto: @CaliFemenino

Las jugadoras del Deportivo Cali no lograron el titulo de campeonas de la Copa Libertadores Femenina, a pesar del gran mérito que demostraron para traer la copa.

Las futbolistas azucareras fueron derrotadas por el Corinthians con un marcador 5-3 luego de que se definiera el marcador desde el punto de los penaltis.

El equipo vallecaucano hizo un juego lleno de inteligencia, con transiciones rápidas de defensa, originando opciones de gol y estando muy cerca de abrir el marcador con un tiro de esquina que por poco se convierte en gol olímpico.

Luisa Agudelo, portera del Deportivo Cali no pudo detener ninguno de los disparos de las futbolistas del Corinthians, que logró su tercer título en Copa Libertadores de manera consecutiva. Aun así, los comentarios en las redes sociales para las integrantes del cuadro azucarero fueron muy buenos.