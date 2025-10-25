Foto tomada de Instagram/Sentimiento Azucarero

El Deportivo Cali perdió ante el Deportes Tolima con el marcador 2-1 la fecha 17 de la Liga colombiana en el estadio Murillo Toro.

El equipo vallecaucano fue el encargado de abrir el marcador. Johan Martínez asistió a Avilés Hurtado, quien definió al minuto 45+1′ ante la salida de Fiermarín.

Sin embargo, tres minutos después llegó la igualdad para Tolima. Tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Kevin Pérez, Marlon Torres conectó de cabeza al 45+4 para poner el 1-1.

Nota recomendada: Real Madrid se medirá con el Barcelona en un emocionante clásico

La remontada se concretó en la segunda mitad, nuevamente a balón parado. Un centro desde la derecha de Tatay Torres fue aprovechado por Adrián Parra, que de cabeza en el segundo palo marcó el 2-1 definitivo.