Foto: @DeportivoCaliCP

El Deportivo Cali se metió en el grupo de los ocho al ganarle en el estadio Palmaseca al Atlético Nacional con un marcador 1 – 0.

Desde los primeros minutos, Nacional asumió una postura ofensiva y generó las opciones más claras del partido. William Tesillo estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que rozó la escuadra tras un tiro de esquina cobrado por Edwin Cardona. Alfredo Morelos también fue protagonista en el área con varios remates, uno que pasó apenas desviado y otros que terminaron bloqueados por la defensa rival. A su vez, Nicolás Rodríguez estuvo a centímetros del gol con un potente disparo que se estrelló en el larguero, mientras Marlos Moreno y Andrés Román exigieron de forma constante a la zaga azucarera.

Deportivo Cali respondió con intentos de media distancia, especialmente a través de Johan Martínez, quien probó en varias ocasiones y obligó a intervenciones exigentes. Juan Dinenno también avisó con un remate que pasó cerca, anticipando lo que sería determinante más adelante. La apertura del marcador llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Luis Orejuela envió un centro preciso al área y Dinenno apareció con un certero cabezazo junto al palo izquierdo, dejando sin opciones al arquero verdolaga y desatando la celebración en Palmaseca.

Así quedó la tabla de posiciones:

Internacional de Bogotá: 14 puntos (+1)

Deportivo Pasto: 14 puntos (+1)

Deportes Tolima:12 puntos (+3)

Atlético Bucaramanga: 10 puntos (+6)

América de Cali: 10 puntos (+4)

Deportivo Cali: 10 puntos (+3)

Once Caldas: 10 puntos (+2)

Atlético Nacional: 9 puntos: (+8)

Junior de Barranquilla: 9 puntos (+2)

Llaneros: 9 puntos: (+1)

Águilas Doradas: 8 puntos: (0)

Millonarios: 8 puntos (-1)

Santa Fe: 7 puntos (+0)

Fortaleza: 7 puntos (-2)

Jaguares: 7 puntos (-4)

Independiente Medellín: 5 puntos (-2)

Boyacá Chicó puntos: 4 (-4)

Deportivo Pereira: 2 puntos (-4)

Cúcuta Deportivo: 2 puntos (-5)

Alianza FC: 2 puntos (-8)

Nota recomendada: América de Cali celebró su cumpleaños ganándole a Santa Fe