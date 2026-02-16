Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: @DeportivoCaliCP

El Deportivo Cali se metió en el grupo de los ocho al ganarle en el estadio Palmaseca al Atlético Nacional con un marcador 1 – 0.

Desde los primeros minutos, Nacional asumió una postura ofensiva y generó las opciones más claras del partido. William Tesillo estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que rozó la escuadra tras un tiro de esquina cobrado por Edwin Cardona. Alfredo Morelos también fue protagonista en el área con varios remates, uno que pasó apenas desviado y otros que terminaron bloqueados por la defensa rival. A su vez, Nicolás Rodríguez estuvo a centímetros del gol con un potente disparo que se estrelló en el larguero, mientras Marlos Moreno y Andrés Román exigieron de forma constante a la zaga azucarera.

Deportivo Cali respondió con intentos de media distancia, especialmente a través de Johan Martínez, quien probó en varias ocasiones y obligó a intervenciones exigentes. Juan Dinenno también avisó con un remate que pasó cerca, anticipando lo que sería determinante más adelante. La apertura del marcador llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Luis Orejuela envió un centro preciso al área y Dinenno apareció con un certero cabezazo junto al palo izquierdo, dejando sin opciones al arquero verdolaga y desatando la celebración en Palmaseca.

Así quedó la tabla de posiciones:

Internacional de Bogotá: 14 puntos (+1)
Deportivo Pasto: 14 puntos (+1)
Deportes Tolima:12 puntos (+3)
Atlético Bucaramanga: 10 puntos (+6)
América de Cali: 10 puntos (+4)
Deportivo Cali: 10 puntos (+3)
Once Caldas: 10 puntos (+2)
Atlético Nacional: 9 puntos: (+8)
Junior de Barranquilla: 9 puntos (+2)
Llaneros: 9 puntos: (+1)
Águilas Doradas: 8 puntos: (0)
Millonarios: 8 puntos (-1)
Santa Fe: 7 puntos (+0)
Fortaleza: 7 puntos (-2)
Jaguares: 7 puntos (-4)
Independiente Medellín: 5 puntos (-2)
Boyacá Chicó puntos: 4 (-4)
Deportivo Pereira: 2 puntos (-4)
Cúcuta Deportivo: 2 puntos (-5)
Alianza FC: 2 puntos (-8)

Nota recomendada: América de Cali celebró su cumpleaños ganándole a Santa Fe

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Vicky Dávila y Claudia López lideraron la interacción digital por la presidencia en enero, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
La competencia presidencial de 2026 en Colombia muestra un desplazamiento claro del escenario tradicional hacia el entorno digital. Más allá de encuestas o eventos presenciales, el volumen de interacción en redes sociales se ha convertido en un indicador…
Siga leyendo

Los candidatos al Senado más visibles, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
La inteligencia artificial identifica los temas que dominan la campaña al Senado 2026 en Colombia: salud, seguridad, economía y descentralización, con los candidatos más visibles acaparando la atención mediática en los bloques de oposición y coaliciones de…
Siga leyendo

Guillermo Rojas, un militar que encontró en la educación virtual un motor para su vida

| Confidencial Noticias | ,
La historia de Guillermo Antonio Rojas Avilés, militar del Ejército Nacional de Colombia que ostenta el grado de sargento segundo, y profesional con múltiples títulos universitarios, podría leerse como una crónica de superación escrita a pulso, de esas que…
Siga leyendo

Capturan a un estadounidense integrante de una red de tráfico de armas en Colombia

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional adelantó operativos simultáneos en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca) entre el 5 y el 12 de febrero de 2026. La operación se hizo en coordinación con la agencia HSI (Homeland Security Investigations), la Fiscalía General de la Nación y…
Siga leyendo

Gobierno Petro dice no necesitar ayuda internacional por inundaciones

| Europa Press | ,
El Gobierno ha asegurado este viernes que «no se requiere un llamamiento internacional» ante la emergencia causada por las inundaciones y el frente frío que azotan varias regiones del país, ya que se trata de «un instrumento técnico que solo procede cuando…
Siga leyendo