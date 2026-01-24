Deportivo Pereira y Fortaleza CEIF empataron 0-0 en un medio de un juego que tuvo escasas opciones claras de gol.

Pereira quiso demostrar un mejor juego, sin embargo sus intentos no se vieron reflejados en goles al equipo contrario.

Deportivo Pereira tiene el próximo compromiso en Bogotá con Independiente Santa Fe, mientras que Fortaleza regresará a la capital para recibir a Llaneros en la próxima jornada.

