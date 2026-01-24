Confidencial Noticias
Deportivo Pereira y Fortaleza CEIF empataron 0-0 en un medio de un juego que tuvo escasas opciones claras de gol.
Pereira quiso demostrar un mejor juego, sin embargo sus intentos no se vieron reflejados en goles al equipo contrario.
Deportivo Pereira tiene el próximo compromiso en Bogotá con Independiente Santa Fe, mientras que Fortaleza regresará a la capital para recibir a Llaneros en la próxima jornada.
Encuesta Guarumo y Ecoanalítica pronostica segunda vuelta entre Cepeda y de La Espriella
De acuerdo con la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Iván Cepeda, el candidato ganador sería Iván Cepeda; el segundo lugar sería para el abogado Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ocuparía el…
Miguel Uribe Londoño sigue adelante con su aspiración presidencial
Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, confirmó que seguirá con su candidatura presidencial, reiterando además su retiro del Centro Democrático, partido del que hizo parte desde su creación. «Hoy me dirijo a ustedes para…
¿Hay nerviosismo en la campaña de Iván Cepeda?
El Consejo Nacional Electoral estudiará en los próximos días la viabilidad del candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta del Pacto Amplio. Analistas en temas electorales consideran que Cepeda podría estar inhabilitado para hacer parte de la…
¿Aparecen los primeros defensores del sueldo de los congresistas?
El presidente de la presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), magistrado Hermes Lara, manifestó su preocupación por los efectos que podría generar el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro con el que se elimina…
¿De qué hablaron Galán y Petro?
El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro sostuvieron una reunión en las últimas horas para tratar asuntos relacionados con la recuperación del Hospital San Juan de Dios, TransMilenio y el multicampus educativo en las…