Foto: Clásico RCN

Diego Camargo se consagró campeón del Clásico RCN 2025. El cundinamarqués Wilson Peña y el bogotano Javier Jamaica, segundo y tercero

El Clásico RCN 2025 llegó a su final con una última etapa con una contrarreloj individual, que dejó como ganador a Diego Camargo, líder de la clasificación general, y Wilson Peña, como su inmediato perseguidor a solo 39 segundos.

Peña demostró utilizó su gran potencia en las piernas marcando un tiempo con una fracción de 25 minutos y 29 segundos, obligando a Camargo a defender el liderato.

Un pinchazo en la un pinchazo en la llanta trasera de la bicicleta del zipaquereño le costó la pérdida de 15 segundos de los que se recuperó rápidamente.

Diego Camargo mantuvo la camiseta de líder por apenas 11 segundos sobre Peña, quien finalizó segundo en la general.