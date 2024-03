Dimayor sanciona a Millonarios

La Dimayor sancionó al equipo de fútbol de Bogotá, Millonarios, quien ha tenido un pobre desempeño en el terreno de juego durante los últimos partidos.

A través de la resolución No 16, la Dimayor sancionó al equipo azul por haber salido al terreno de juego para el partido ante Once Caldas con 13 niños en vez de once, como lo indica el reglamento. La decisión obliga a Millonarios a cancelar una multa de $ 6.500.000 pesos por haber infringido el artículo número 78 del reglamento de la Dimayor de la Liga Betplay.

“Constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas: Al club que no cumpla con las disposiciones establecidas por el organizador del campeonato para el desarrollo de los partidos, protocolos de seguridad e identificación, premiaciones del certamen y cualquier otra disposición de naturaleza reglamentaria en relación con el partido o espectáculo deportivo”.

El equipo bogotano no apelará la decisión y por el momento está concentrado en su preparación para el partido ante Jaguares a las 06:20 p.m. en el Estadio Jaraguay de Montería.