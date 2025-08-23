Ir al contenido principal

| Europa Press |

Djokovic considera que es bueno tener un buen rival para Alcaraz y Sinner

El tenista serbio Novak Djokovic reconoce que la rivalidad que han establecido el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner es «increíble», pero mostró su deseo de que puede unirse «un tercer jugador», un papel que vivió él en su época con Rafa Nadal y Roger Federer.

«Creo que su rivalidad es increíble y lo que han hecho en los dos últimos años es notable para ambos, especialmente este año. Las finales en Roland Garros, Wimbledon y algunos otros torneos son simplemente increíbles para nuestro deporte porque a nivel mundial, este tipo de encuentros y rivalidades entusiasman mucho a la gente», expresó este viernes Djokovic en rueda de prensa previa su debut en el US Open.

El serbio recalcó que la rivalidad del de San Candido y el de El Palmar «es, sin duda, la mejor que hay actualmente» en su deporte y que «parece que se mantendrá así durante un tiempo», aunque no olvida que «hay otros jugadores jóvenes que sin duda les desafiarán».

«Ojalá alguien pueda entrar en la contienda. Rune estuvo allí y luego tuvo altibajos, está (Joao) Fonseca. Hay jugadores que pueden tener ese puesto de comodín, del tercer puesto, con el que me identifico porque estuve en esa situación con Federer y Nadal, así que quiero ver a un tercer jugador llegar. Es divertido ver a estos chicos jugar a tan alto nivel es increíble», sentenció.

Por otro lado, sobre su preparación para el US Open, al que llega tras no jugar ningún partido desde Wimbledon. «He entrenado mucho en las últimas tres o cuatro semanas y decidí no jugar porque quería pasar más tiempo con mi familia porque, para ser honesto, creo que me he ganado el derecho y tengo el lujo de elegir dónde quiero ir y qué quiero jugar», confesó.

«Y para ser sincero, ya no disfruto de los Masters 1000 de dos semanas, son demasiado largos. Me centro principalmente en los ‘Grand Slams’, y me gustaría jugar más, pero, actualmente tenemos, informalmente, 12 ‘Grand Slams’ al año, si lo piensas. Ya no le doy prioridad a la agenda tan apretada como antes ni estoy buscando el ranking», añadió al respecto.

Por ello, dejó claro que «lo importante» para él es «dónde» encuentra «motivación y alegría». «Y los ‘Grand Slams’ son, obviamente, los cuatro torneos principales donde siempre siento más motivación. Estoy en un momento en el que quiero ver qué quiero hacer y cómo quiero equilibrar las cosas con otras prioridades en la vida. Quizás me pierda el cumpleaños de mi hija, el 2 de septiembre, si me va bien aquí., pero ese tipo de cosa son las que realmente no quiero perderme», zanjó.

Europa Press

[email protected]
PORTADA

