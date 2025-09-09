Ir al contenido principal

El ciclista Egan Bernal (INEOS-Grenadiers) se ha adjudicado este martes la decimosexta etapa de La Vuelta, disputada entre Poio y Mos-Castro de Herville sobre 167,9 kilómetros, que acabó a 8 kilómetros de la meta debido a las nuevas protestas a favor del pueblo palestino que bloquearon la carrera en el tramo final.

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta», informó La Vuelta en su página web oficial.

Egan Bernal, quien sufrió un grave accidente de tráfico en enero de 2022 que le causó múltiples fracturas y lo dejaron al borde de la paraplejia, batió al sprint al español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 8 kilómetros de la llegada y logró el triunfo de la etapa. Ambos integraban una escapada inicial de 17 corredores.

El danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) conserva el jesey rojo de líder de la clasificación general, con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Europa Press

