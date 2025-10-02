Foto: Conmebol

La Selección Colombia Sub20 hizo su mayor esfuerzo para ganarle a Noruega durante su reciente encuentro en el Mundial pero no logró el gol y se quedó con un amargo empate 0 -0.

De nada le servía a Colombia tener la pelota durante los primeros 45 minutos de tiempo porque muy pronto la perdía.

En el segundo tiempo parecía querer introducir la pelota en el arco del equipo noruego, sin embargo las cosas no se le dieron y el partido finalizó con un empate sin goles.

Ambos equipos cierran la jornada con 4 puntos. Colombia termina la fase de grupos el domingo contra la Selección de Nigeria.