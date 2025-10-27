El Atlético de Madrid rompió por fin su mala dinámica a domicilio y lo hizo con una valiosa victoria este lunes ante el Real Betis al que batió por 0-2 en el Estadio de La Cartuja en un partido donde aprovechó un tempranero gol y otro tardío en los primeros 45 minutos para volver a la cuarta plaza y no desenganchares más de la cabeza de LaLiga EA Sports.

El conjunto colchonero olvidó sus dudas como visitante, con dos caras en cada acto, y lamió su herida del Emirates Stadium, ayudado fundamentalmente por adelantarse en el marcador al inicio del choque por medio de Giuliano Simeone y de asestar otro golpe con Álex Baena al filo del descanso a su rival, que llevó casi siempre la iniciativa y que gozó de ocasiones principalmente tras el descanso, aunque Jan Oblak se mostró seguro para mantener a los suyos a ocho puntos del Real Madrid.

La Cartuja ofreció un partido con ritmo desde el pitido inicial, donde lo único que no acompañó fue el estado del terreno de juego. Arrancó mejor el Atlético que, fiel a su norma de esta campaña en Liga, se adelantó en el marcador como había hecho en los anteriores nueve partidos, aunque en este caso con éxito final.

Tras un aviso propiciado por Simeone, con un centro al que no llegó por poco Julián Álvarez, a renglón seguido el hijo del ‘Cholo’, el mejor en los primeros 45 minutos, ‘cazó’ un rechace fuera del área con su izquierda para batir a Pau López a los tres minutos. El 0-1 animó a los colchoneros, que supieron salir con rápidas combinaciones ante la presión un tanto desajustada de los verdiblacos y que gozaron de otra oportunidad para hacer el 0-2, pero el guardameta local metió una buena mano a Nico González.

Sin embargo, los locales fueron ajustando sus mecanismos y empezaron a tomar el control del partido. Fueron ambiciosos y presionaron muy arriba, lo que provocó que el Atlético se sintiese más incómodo y dejando cada vez más aislado a una ‘Araña’, bien controlada por Natan y Bartra. El Betis echaba de menos una mayor participación de Antony, siempre con ayudas para no poder desbordar, mientras que por el otro lado Ez Abde lo intentaba, tampoco sin demasiada suerte.

El extremo marroquí fue el protagonista de la mejor oportunidad bética en los primeros 45 minutos, con un disparo, tras buena dejada del ‘Cucho’ Hernández, y gran mano de Jan Oblak. Los de Simeone no conseguían coger aire, con Koke y Pablo Barrios sin poder hacerse con la pelota, y todo pasaba por las poderosas cabalgadas del hijo del técnico. En una de ellas, dejó un balón franco que Julián Álvarez desperdició de forma inusual.

El choque se encaminaba ya hacia el descanso cuando los visitantes golpearon de forma anímica en otro contragolpe, esta vez conducido por ‘La Araña’. El balón se paseó por el área y lo recogió Álex Baena que no perdonó la poca amenaza de Natan para amagarle y colocarse el balón para dibujar un estético disparo lejos del alcance de Pau López.