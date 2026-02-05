Millonarios presentó de manera oficial al argentino, Fabian Bustos, como el nuevo director técnico del equipo capitalino.

«Es un gusto y un lujo estar en este país que muchas veces estuve cerca de llegar y esta es una oportunidad hermosa, así que estoy muy agradecido y a trabajar, que es lo más importante para conseguir poner al club donde creo que se merece”, dijo el técnico albiazul.

Bustos dijo que su trabajo al frente del equipo se enfocará en la confianza que los jugadores deben tener en sí mismos y en su capacidad dentro de la cancha.

