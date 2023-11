El equipo soñado de Luis Díaz según su papá

Luis Manuel Díaz fue consultado sobre el posible futuro de su hijo y aceptó que el sueño del guajiro estaba con poder jugar algún día con el FC Barcelona.

“La verdad es que sé muy poco sobre el Barcelona en este momento, no me ha dicho nada. Es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona y su sueño sería ir allí. Eso sí, me gustaría agradecer al Oporto y al Liverpool por la forma en que lo recibieron y lo cuidan”, dijo «Mane» Díaz en una entrevista con Win Sports.

La noticia de un posible fichaje de Luis Díaz al FC Barcelona comenzó a rondar hace unos días después de una información al respecto que dio el periodista argentino Christian Martin.

Para que el colombiano llegue al club catalán es importante saber qué pasará con Frenkie De Jong, pues él sería la moneda de cambio en el traspaso.

