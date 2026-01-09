Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Real Cartagena inicia el 2026 con la ilusión intacta de regresar a la primera división del fútbol colombiano, un objetivo que se le ha resistido durante 13 temporadas consecutivas en la categoría B.

Con ese propósito claro, el club ya trabaja intensamente en su preparación deportiva. La dirigencia ha apostado por reforzar el equipo con algunas figuras destacadas, buscando conformar una nómina sólida y equilibrada.

El ambiente alrededor del equipo se ha cargado de optimismo, no solo por los movimientos en el mercado de fichajes, sino también por el respaldo que empieza a manifestarse desde distintos sectores. La afición, fiel como siempre, sueña con ver nuevamente a su equipo compitiendo entre los mejores del país.

En ese contexto, llamó la atención la declaración de un futbolista de la Selección Colombia, reconocido hincha del Real Cartagena, quien expresó su deseo de adquirir el club en un futuro cercano. Su intención, según manifestó, sería garantizar una plantilla competitiva de manera constante y aportar a la estabilidad del proyecto deportivo, fortaleciendo así las posibilidades de lograr el ascenso y consolidarse en la élite del fútbol nacional.

Se trata de Jorge Carrascal, figura del Flamengo, equipo con el que fue campeón de Copa Libertadores y del Brasileirao. Dijo el jugador que siempre ha sido su sueño y que trabaja para ese fin.

Nota recomendada: Multan al representante legal del Real Cartagena Fútbol

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país. La baja en combate fue…
Siga leyendo

Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar «acciones conjuntas» contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como…
Siga leyendo

Iván Mordisco invita al ELN a crear un bloque conjunto en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
En un video divulgado en las redes sociales, Iván Mordicos, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central, propuso al ELN, lo mismo que a la Segunda Marquetalia, el EPL y las disidencias de Walter Mendoza, la creación de un bloque…
Siga leyendo

Capturan a Jorge Visbal Martelo condenado por parapolítica

| Confidencial Noticias | , ,
En un operativo de control y registro realizados en el municipio de Ponedera (Atlántico), uniformados de la Policía Nacional capturaron al expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y exsenador, Jorge Visbal Martelo, quien fue condenado…
Siga leyendo

¿De qué hablaron Iván Cepeda y el presidente de España, Pedro Sánchez?

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez, en medio de una gira en el exterior en donde espera conquistar el voto de los colombianos radicados en otros países. Cepeda calificó la reunión como…
Siga leyendo