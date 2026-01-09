Real Cartagena inicia el 2026 con la ilusión intacta de regresar a la primera división del fútbol colombiano, un objetivo que se le ha resistido durante 13 temporadas consecutivas en la categoría B.

Con ese propósito claro, el club ya trabaja intensamente en su preparación deportiva. La dirigencia ha apostado por reforzar el equipo con algunas figuras destacadas, buscando conformar una nómina sólida y equilibrada.

El ambiente alrededor del equipo se ha cargado de optimismo, no solo por los movimientos en el mercado de fichajes, sino también por el respaldo que empieza a manifestarse desde distintos sectores. La afición, fiel como siempre, sueña con ver nuevamente a su equipo compitiendo entre los mejores del país.

En ese contexto, llamó la atención la declaración de un futbolista de la Selección Colombia, reconocido hincha del Real Cartagena, quien expresó su deseo de adquirir el club en un futuro cercano. Su intención, según manifestó, sería garantizar una plantilla competitiva de manera constante y aportar a la estabilidad del proyecto deportivo, fortaleciendo así las posibilidades de lograr el ascenso y consolidarse en la élite del fútbol nacional.

Se trata de Jorge Carrascal, figura del Flamengo, equipo con el que fue campeón de Copa Libertadores y del Brasileirao. Dijo el jugador que siempre ha sido su sueño y que trabaja para ese fin.

Nota recomendada: Multan al representante legal del Real Cartagena Fútbol