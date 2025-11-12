Al quedar confirmada la salida de James Rodríguez del León de México, comienzan los rumores sobre el futuro del 10 de la Selección Colombia.

De acuerdo con el periodista Sebastián Heredia de La FM Más Fútbol, James estaría en conversaciones con el el Orlando City para jugar en la MLS. Todo apunta a que se radicará en Florida.

La segunda opción para James Rodríguez sería la del Inter Miami en donde tendría que encontrarse con Lionel Messi, en el caso de que se llegara a concretar, para así no perder minutos de cara al Mundial de Futbol 2026.

James Rodríguez sale del Club León James, luego de jugar en 34 partidos en todas las competiciones, con cinco goles anotados y nueve asistencias.