Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Manchester City superó la visita a Elland Road con un 0-1 al Leeds que le permite mantenerse a dos puntos del líder Arsenal, en una jornada 28 de la Premier que aprovechó también el Liverpool, con goleada (5-2) al West Ham, para acercarse al cuarto puesto.

El equipo de Pep Guardiola no falló en el exigente campo del Leeds gracias al tanto de Antoine Semenyo justo antes del descanso. Sin Erling Haaland por lesión, el City encontró a su otro tanque arriba, para empujar la asistencia de un Rayan Ait-Nouri que firmó un gran partido igual que Rayan Cherki.

El City, que fue poco a poco superando la presión local y encerrando a su rival, encontró menos oposición en el segundo tiempo, hasta el arreón de los últimos 15 minutos. Los de Mánchester, que tuvieron la más clara para sentenciar en un cabezazo de Marc Guehi, achicaron en defensa, otro cabezazo de Jaka Bijol fue la mejor local, para guardar tres puntos de oro.

Los de Guardiola, rival del Real Madrid en octavos de final de la Champions, suman 59, por los 61 del Arsenal, ambos dependiendo de sí mismos para ser campeones de Premier. Por otro lado, el Liverpool sumó 48 puntos, los mismos que el Manchester United, cuarto, con un partido más, en su mayor goleada de esta temporada en la liga.

Hugo Ekitike, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister firmaron un 3-0 al descanso y, pese a que el West Ham amagó con pelea, el equipo ‘red’ respondió con Cody Gakpo y el 5-2 definitivo de Axel Disasi en propia puerta. El Brentford se colocó con 43 puntos tras un sufrido 3-4, ante un Brunley en puestos de descenso que estuvo cerca de remontar un 0-3, hundido por Mikkel Damsgaard en el minuto 93.

Mientras, el Newcastle, rival del Barça en la Champions, firmó otro paso en falso en Premier, totalmente descolgado de la zona europea en la tabla, con una dolorosa derrota en casa contra el Everton (2-3). Los visitantes respondieron a cada gol de inmediato y Thierno Barry dio el golpe definitivo en el 83′.

Nota recomendada: Millonarios goleó al Deportivo Pereira

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Las siete peticiones que hacen las mujeres Wayuu a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de mujeres de la comunidad Wayuu se dieron citan con la candidata Claudia López en el barrio San Joaquín de la ciudad de Valledupar, para hacer entrega de sus peticiones para que su región sea tenida en cuenta en las políticas públicas que se…
Siga leyendo

¿Por qué la bronca de Miguel Uribe Londoño con Fedegan?

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato a la presidencia de la república, Miguel Uribe Londoño, envío una carta a junta directiva de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) reclamando por las declaraciones del presidente del gremio, José Félix Lafaurie. Uribe Londoño eleva su…
Siga leyendo

Esteban Salazar, el rebuscador que pide el cuadre electoral para llegar a la Cámara

| Alejandro Poveda | , ,
En el colegio, cuando era niño, se sentaba en la última fila. No porque quisiera pasar desapercibido, sino porque prefería observar desde atrás. Su apellido, Salazar, lo enviaba al fondo de las listas, pero su carácter lo llevaba al frente de las…
Siga leyendo

Los reparos de Acemi con el decreto que entrega más afiliados a la Nueva EPS

| Confidencial Noticias | ,
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, advirtió que el decreto expedido por el Gobierno Nacional, que obliga a algunas EPS con presencia en determinados municipios a ceder de manera obligatoria su población afiliada a otras entidades con mayor número de…
Siga leyendo

Daniel Gómez es un hombre que gusta de la política, los libros y el clarinete

| Alejandro Poveda | , ,
Más allá de su carrera como economista, su destacada trayectoria en el sector público y privado y su interés por convertirse en Senador por el partido Nuevo Liberalismo, Daniel Gómez Gaviria se reconoce así mismo como un melómano, amante de la educación y un…
Siga leyendo