El Ministerio del Deporte rechazó categóricamente los actos de vandalismo que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot en la noche de miércoles 17 de diciembre, al término del partido entre los equipos paisas Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín quienes jugaron la final de la Copa Colombia.

“Esta cartera ministerial rechaza de manera categórica los actos de violencia ocurridos el pasado miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot», dice la entidad en su comunicado.

La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional anunciaron investigación para determinar quienes son estos hinchas de ambos equipos que protagonizaron estos hechos violentos al interior del estadio, para capturarlos y judicializarlos.