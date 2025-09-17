Radamel Falcao García, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del fútbol colombiano, continúa siendo noticia a sus 39 años. Tras haber cumplido el sueño de vestir la camiseta de Millonarios, club del que es hincha confeso, el delantero estaría evaluando sus próximos pasos profesionales y personales. Aunque su etapa en el cuadro embajador no se tradujo en títulos, sí fue una experiencia significativa que marcó una etapa especial en su carrera.

Durante su paso por Millonarios, Falcao dejó una huella imborrable en la afición. Su entrega, liderazgo y profesionalismo fueron reconocidos por hinchas y compañeros, demostrando que su compromiso con el equipo iba más allá de lo deportivo. Pese a que los resultados colectivos no acompañaron, el atacante se mostró satisfecho por haber podido cumplir uno de sus grandes anhelos personales: jugar en el fútbol colombiano con el equipo de sus amores.

Ahora, según información revelada por el periodista Javier Hernández Bonnet, el futuro del ‘Tigre’ estaría más cerca de Europa que de América. En concreto, Falcao tendría como principal objetivo radicarse en España, país en el que ya ha vivido y jugado con clubes como el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Esta decisión tendría como motivación principal el bienestar familiar, lo cual pesaría más que las ofertas recibidas desde la MLS.

La idea de establecerse en territorio español no solo responde a motivos personales, sino también a un posible vínculo con el fútbol fuera del campo de juego. Algunos rumores apuntan a que Falcao podría explorar roles como embajador de marca, comentarista o incluso iniciar su formación como entrenador..

Lo cierto es que, más allá de su decisión final, Radamel Falcao García continúa siendo una figura respetada y admirada tanto dentro como fuera de Colombia. Su legado como goleador, su paso por clubes de talla mundial y su actitud ejemplar lo convierten en un referente del deporte nacional. A la espera de un anuncio oficial sobre su futuro, el país y sus seguidores siguen atentos a los próximos pasos del máximo artillero histórico de la Selección Colombia.