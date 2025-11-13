El equipo de ciclismo femenino de España LABORAL Kutxa-Euskadi confirmó la llegada de la colombiana Paula Patiño, quien tiene el objetivo de consolidarse como uno de las favoritas del pelotón femenino internacional en 2026.

Durante siete temporadas hizo parte del Movistar Team Femenino consolidándose como de las corredoras más destacadas del ciclismo colombiano en Europa.

Paula Patiño tiene 28 años de edad, nació en el municipio de La Ceja (Antioquia) e inició su trayectoria internacional en 2018 con el UCI WCC Women’s Team.

Nota recomendada: Empate entre las chicas del Real Madrid y las del París FC