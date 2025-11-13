Ir al contenido principal

El equipo de ciclismo femenino de España LABORAL Kutxa-Euskadi confirmó la llegada de la colombiana Paula Patiño, quien tiene el objetivo de consolidarse como uno de las favoritas del pelotón femenino internacional en 2026.

Durante siete temporadas hizo parte del Movistar Team Femenino consolidándose como de las corredoras más destacadas del ciclismo colombiano en Europa.

Paula Patiño tiene 28 años de edad, nació en el municipio de La Ceja (Antioquia) e inició su trayectoria internacional en 2018 con el UCI WCC Women’s Team.

Agarrón entre los jóvenes del Centro Democrático

Otro enfrentamiento interno surgió al interior del Centro Democrático, esta vez protagonizado por dos grupos de jóvenes que integran el partido. Por un lado están quienes considera que el precandidato Miguel Uribe Londoño debe retirarse de la contienda y…
Regaño de la MOE a los partidos de oposición

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, desde la reunión citada por la Misión de Verificación de la ONU, hizo un fuerte llamado de atención a los partidos de oposición al gobierno de Gustavo Petro, por no asistir a las…
Ponen en duda las mansiones de lujo de Armando Benedetti

En entrevista con Caracol Radio, el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso cuestionó un grupo de apartamentos de lujo que, al parecer, tendrían relación con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Enciso se refirió a la vivienda en la que reside…
Armando Benedetti se despacha contra la justicia y la Corte Suprema le exige respeto

La Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro de los procesos judiciales que cursan en contra del funcionario del Gobierno Nacional. En cuanto Benedetti supo de la diligencia judicial…
Seguridad en tiempos de elecciones

Por: Universidad Central – Concentrika Medios La seguridad se ha consolidado como uno de los temas más sensibles en la actualidad colombiana, cada vez son más los actos vandálicos que se presencian en el país y situaciones como el secuestro, el robo, el…
