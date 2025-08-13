Ir al contenido principal

El futbolista argentino Franco Mastantuono será presentado este jueves como jugador del Real Madrid CF a las 13.00 horas en la ciudad deportiva del club blanco, coincidiendo con el día en el que el ex de River Plate cumple 18 años, según un comunicado de la entidad merengue.

Valdebebas acoge este jueves 14 de agosto el primer acto oficial del argentino como jugador del Real Madrid, en el día en el que ya será mayor de edad y puede incorporarse oficialmente a la disciplina madridista y a los entrenamientos dirigidos por Xabi Alonso.

El presidente del club, Florentino Pérez, recibirá a Mastantuono este jueves a las 13.00 para el acto protocolario de la firma que vincula al futbolista con la entidad las próximas seis temporadas, hasta 2031. Después de la presentación, el argentino atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.

El joven futbolista argentino Franco Mastantuono se convirtió en nuevo jugador del Real Madrid el pasado 13 de junio, cuando firmó un nuevo contrato para las próximas seis temporadas, hasta 2031, procedente de River Plate, club en el que se formó entre 2019 y 2024 y formó parte del primer equipo en la pasada temporada.

En febrero del año pasado, se convirtió en el goleador más joven en la historia del ‘Millonario’, equipo con el que ha ganado una Supercopa de Argentina. Además, a sus 17 años, es el jugador más joven en jugar un partido oficial con la selección absoluta de Argentina en toda su historia.

Con él, Xabi Alonso suma una nueva pieza para su ataque, con regate, conducción y un gran remate, partiendo siempre desde la derecha con Marcelo Gallardo en River, una demarcación en la que el tolosarra ya cuenta con nombres como los de Rodrygo Goes, Arda Güler o Brahim Díaz.

Europa Press

