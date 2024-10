El Open Swimmers en Santa Marta 2024 alza vuelo

La natación en aguas abiertas en Colombia vive un auge imparable. La geografía del país bordeado por dos océanos es el escenario natural perfecto para su práctica. Lo que alguna vez fue una modalidad reservada para un puñado de atletas, hoy se ha convertido en un movimiento creciente que combina deporte y aventura, atrayendo a nadadores de todas las edades y niveles.

En el Mar Caribe, específicamente en las playas de Bello Horizonte en Santa Marta, el sábado 26 y el domingo 27 de octubre regresa la emoción de esta disciplina. El Open Swimmers Seguros del Estado 2024, presentado por Compensar, es un evento que impulsa el deporte y contribuye a la dinamización de la economía local y del turismo. Una oportunidad para disfrutar del turismo deportivo en uno de los destinos más encantadores de Colombia.

Este año los nadadores podrán elegir entre las distancias de 750 metros, 2.5, 5, 7.5 y 10 kilómetros. Las competencias están diseñadas para todas las edades: desde los jóvenes de 12 años hasta los seniors de más de 60 años. Habrán deportistas de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Cesar, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Sucre, Cauca, Tolima y Valle del Cauca; y de Colombia, Canadá, Argentina, Chile, España, Paraguay, Costa Rica y Venezuela, entre otros. El plazo para las inscripciones cierra el próximo 25 de octubre.

“La natación en aguas abiertas es una disciplina atractiva, retadora, inmersa en la naturaleza. El Open Swimmers es una plataforma única que conecta a los competidores con la riqueza natural, fomenta el turismo y desarrolla talentos. Con cada edición ratificamos nuestro compromiso de impulsar este deporte y destacar lo mejor de Colombia, gracias al apoyo de marcas y entidades locales que creen en el deporte como motor de desarrollo”, afirma Juan Guillermo Ruiz, director del evento organizado por IMLA de Colombia.

Electrolit será la bebida hidratante oficial, mientras que el Hotel Zuana, el hogar de los competidores durante el evento, que también es apoyado por la Alcaldía de Santa Marta y su Instituto Distrital de Santa Marta para la Recreación y el Deporte (INDER). Además, la colaboración con empresas locales como Omar Pinzón Confecciones y otras nuevas alianzas fortalecerán la logística y el ambiente del evento.

Historia presente

Esta edición tendrá la participación de destacados atletas, uno de ellos, Juan Manuel Morales, múltiple campeón de competencias del Ciclo Olímpico y top-14 del mundo en 5K. Uno de los mejores nadadores de aguas abiertas de Colombia competirá en la categoría de 10k: “Vengo preparándome fuertemente. Para mí es un honor y un orgullo hacer mi debut en esta competencia, que me llamaran, que sepan quién soy por mis logros, por mis tiempos. Estoy muy motivado”.

La imagen del evento es Omar Pinzón, nadador bogotano, medallista de plata en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y presencia en cuatro Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012 y Río 2016). “Ser parte de Open Swimmers es un honor y es un placer ser la imagen del evento. Este evento promueve el deporte, Y la natación me ha dado muchas alegrías y enseñanzas. Estoy muy agradecido. Me encanta apoyar el deporte colombiano y el talento”, dice Omar. Y agrega: “Además voy a participar en la categoría de los 750 metros, más que compitiendo, acompañando a los más chiquitos. Esto me motiva mucho, poder estar y ser un ejemplo para las nuevas generaciones”.

Inclusión y acción

Con un diseño de circuito conforme a los estándares internacionales que garantiza un entorno seguro y bien organizado. Este año, habrá 12 kayaks y cuatro lanchas para la seguridad de los nadadores, 20 boyas demarcando el recorrido, 12 socorristas (ocho del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario Colombia y cuatro de la Cruz Roja), dos médicos especializados para atender a los deportistas. El Open Swimmers impacta positivamente el turismo deportivo de la región, beneficiando a hoteles, restaurantes, playas y a la comunidad, y atrayendo a empresas estatales y privadas.

“Santa Marta es un epicentro de la natación en aguas abiertas gracias al Open Swimmers Seguros del Estado, que apoyamos con entusiasmo. A través de este tipo de eventos, desde la estrategia Santa Marta Eventful, buscamos posicionar al Distrito como un destino turístico de eventos de clase mundial, proporcionando una salida para la expresión creativa, fomentando el enriquecimiento cultural y estimulando la inversión para fortalecer la economía local”, expresa Carlos Jaramillo Ríos, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Santa Marta. Este año, como ya es tradición, la comunidad local jugará un papel fundamental, con pescadores y estudiantes colaborando en la logística y servicios del evento. generando entre 120 y 150 empleos directos e indirectos.

Por los mares de América

El Open Swimmers ha entablado una alianza con dos icónicas competencias de natación en aguas abiertas de Centroamérica, ampliando horizontes y experiencias. El legendario Cruce Cancún, una competencia mexicana con más de 40 años de historia, y Guatemala Petén Itzá, destacada también en la región. Esta colaboración promete un intercambio de conocimientos, aprendizajes y de nadadores que podrán vivir aventuras inolvidables en Colombia, México y Guatemala por medio de este acuerdo.

Este evento será el abrebocas de la edición 2025, que coincide con el aniversario de fundación de los 500 años de Santa Marta.