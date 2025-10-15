La Selección Colombia jugó un partido amistoso ante Canadá que terminó con empate sin goles y con más dudas que certeza en el desempeño de sus jugadores.

La tricolor tuvo dos opciones claras, no le hizo daño al equipo canadiense que tuvo un gol anulado por fuera de lugar.

En noviembre Colombia tendrá otros dos compromisos en esta ocasiòn con Nueva Zelanda y Nigeria serían sus próximos rivales que serán de preparación para el Mundial de Fútbol 2026.

Durante el partido, el técnico, Néstor Lorenzo, probó a varios jugadores como alternativas, con el objetivo de ampliar su universo de opciones de armar el equipo tanto en defensa como en ataque.