El tenismesista colombiano Emanuel Otálvaro se destacó una vez más en el circuito internacional al conquistar el tercer lugar en el WTT Feeder Cappadocia II, torneo que se llevó a cabo del 16 al 20 de septiembre en el Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Sport Center, en la ciudad de Nevşehir, Turquía.

Este evento, que hace parte del calendario profesional de la World Table Tennis (WTT), representa una plataforma clave para atletas emergentes o en proceso de retorno tras lesión, brindándoles experiencia internacional y puntos valiosos para avanzar en el ranking mundial.

Otálvaro tuvo un recorrido sobresaliente desde la primera ronda del cuadro principal. En su debut, enfrentó al kazajo Iskender Kharki, a quien superó por 3-1 con parciales de 11–5, 11–7, 9–11 y 11–9. En la siguiente fase, el colombiano volvió a imponerse por el mismo marcador ante el rumano Darius Movileanu, con sets de 11–8, 11–4, 8–11 y 11–8.

Ya en octavos de final, el rival fue el japonés Shunsuke Okano, a quien Otálvaro venció por 3-1 tras un contundente inicio: 11–3, 11–6, 9–11 y 11–8. En cuartos de final, su víctima fue el singapurense Josh Chua, en un partido impecable del colombiano que cerró con un 3-0 gracias a parciales de 12–10, 11–9 y 11–4.

La semifinal fue un duelo vibrante ante el japonés Yuhi Sakai. Otálvaro ganó el primer y tercer set (12–10 y 15–13), pero Sakai respondió en el segundo y cuarto (9–11 y 7–11), llevando el partido a un quinto set que se definió por un ajustado 12–10 a favor del asiático. Así, el colombiano se quedó con un meritorio tercer lugar, compartiendo el podio con el chileno Nicolás Burgos. El campeón del certamen fue el también japonés Yukiya Uda, quien venció a Sakai por 3–0 en la final.